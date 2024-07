Antonio Banderas visita o Rio de Janeiro e se encontra com artistas brasileiros

O astro Antonio Banderas, 63 anos, visitou na tarde da quarta-feira (3) o morro do Vidigal, Zona Sul do Rio de Janeiro. Na companhia de diversos artistas brasileiros, incluindo o ex-BBB Babu, o ator conheceu a ONG ‘Nós do Morro’, uma iniciativa que oferece oficinas de formação artística em áreas vulneráveis da cidade.

Banderas desembarcou no Brasil na última segunda-feira (1) e desde então, vem realizando diversos compromissos de trabalho, entre eles, o lançamento de sua nova linha de perfume ‘The Icon Banderas’, produzida pela marca Sephora.

Na noite de terça-feira (2), o ator foi visto curtindo uma festa em Santa Teresa e na companhia de diversos artistas brasileiros, como: Agatha Moreira, Rodrigo Simas, Bruno Gissoni, Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso, Sophia Abrahão, Sérgio Malheiros e Carla Diaz.

Em breve, Banderas também fará uma participação especial no programa ‘Domingão com Huck’, onde irá atuar como jurado na final do quadro “Dança dos Famosos”.