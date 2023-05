Agatha Moreira lança perfume ao lado de Antonio Banderas em Madri

Agatha Moreira encontrou com ninguém menos que Antonio Banderas em Madri, na Espanha. A atriz que está no ar na novela das nove "Terra e Paixão", da TV Globo, se divertiu com o astro internacional no lançamento de um perfume criado pela grife de Banderas.

Agatha é uma das representantes do novo perfume, que teve lançamento na capital espanhola na noite de quinta-feira (11). Os dois conversaram bastante nos bastidores do evento, que teve até uma experiência metaverso.

"Estou muito chique, insuportável. Dei muita entrevista hoje, em espanhol, em inglês. Porque é global, é para o mundo todo. Pensa aí em um país...Filipinas? Dei entrevista! Polônia?... todos os países da América Latina...a gente está muito chique! Mas, sério, estou muito feliz", contou.