Antologia 'Memórias do Meu Veneralato', com trinta autores maçons do Brasil, será lançada em Belém

Após o anúncio dos textos vencedores do II Prêmio de Literatura 2025 da Academia Maçônica de Letras do Estado do Pará (Amalep), a Antologia “Memórias do Meu Veneralato”, com trinta autores maçons de todo o Brasil, será lançada nesta sexta-feira, 08, às 19 horas no salão da Grande Loja Maçônica do Estado do Pará (GLEPA), no bairro do Marco, em Belém do Pará.

A elaboração do livro começou em maio de 2025, com a divulgação do edital do concurso, que esteve aberto até junho deste ano. Após seleção criteriosa da Comissão Editorial, trinta crônicas que relatam a tarefa de conduzir por um ano uma Loja Maçônica foram escolhidas. O termo “Veneralato” caracteriza o período de administração do Venerável Mestre, o responsável pela condução dos trabalhos. E é justamente sobre essa experiência de conduzir uma loja maçônica que trata a antologia.

“Há muitos maçons escritores pelo Brasil”, diz o presidente da Amalep, Ricardo Albuquerque, que aposta na “cultura acadêmica, principalmente em uma realidade virtual 5.0” como um ponto fundamental de sua gestão. "Por isso a necessidade desse edital específico para os irmãos da maçonaria do Brasil adentro através das redes sociais e do site da Amalep", afirma.

“Estamos muito felizes com o resultado do segundo concurso”, enfatiza o diretor secretário, Benilton Cruz. “Conseguimos expandir o nome da nossa Academia por todo o país e já temos confirmadas as presenças de irmãos de outros estados neste lançamento, pessoas vindas de São Paulo e Rio Grande do Sul, e ano passado o terceiro lugar foi de um maçom baiano”, completa o acadêmico.

O presidente da Amalep informa também que ainda haverá mais duas sessões de autógrafo até o final do ano, em lugares diferentes, "para assim envolver mais a maçonaria paraense com a proposta da nossa Academia de Letras que atualmente dispõe de quarenta e duas cadeiras". Em setembro,haverá a posse de mais seis acadêmicos recém-indicados, segundo Ricardo Albuquerque.

Ainda segundo o presidente, há outro ponto importante do livro a ser destacado. “Vamos estrear, com esta Antologia, a nossa Editora AMALEP, justamente com a publicação que seleciona escritores maçons de todo o Brasil, em agosto, o Mês do Maçom, por excelência. O presente de aniversário quem ganha é o leitor, uma vez que o aniversário da nossa Academia Maçônica de Letras do Estado do Pará será dia 20 de agosto, quando completa dez anos de uma existência jovem e aguerrida”, finaliza.

A Comissão Editorial foi composta pelos acadêmicos: Benilton Cruz, Erwin Von-Rommel, Karan Valente, Marcio Cavalcante, Moysés Hamoy, Ricardo Albuquerque e Ubirajara Lima. E os patrocinadores da premiação às três melhores crônicas selecionadas foram Airton Façanha, Venerável Mestre da ARLMS Independência nº 50; Casa Moysés - Parafusos e Chumbadores e Marcelo Barreto Gomes, Venerável Mestre da James Anderson nº 101, CEO da SG Engenharia.

As crônicas vencedoras foram: “O Colar de Prata e as Lições de Ouro”, de Lisbino do Carmo, “Escola da Alma”, de Higor Mai e “Memórias de Meu Veneralato 2020 e o que mais...” de Rodrigo Santana. Textos exemplares do testemunho em forma de crônicas dignas de serem lidas e estudadas não apenas na Maçonaria. E além dessas três belas crônicas, a Comissão Eleitoral selecionou oito menções honrosas.

SERVIÇO

Lançamento da Antologia “Memórias do Meu Veneralato”

Local: Grande Loja Maçônica do Estado do Pará (GLEPA), Travessa do Chaco 2086, Bairro do Marco, Belém, PA.

Horário: 19h.

Realização: Academia Maçônica de Letras do Estado do Pará (AMALEP) e Editora AMALEP.

Apoio: Grande Loja Maçônica do Estado do Pará (GLEPA).