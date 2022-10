O que é a maçonaria? Entenda o mistério por trás da organização

Os mistérios envolvendo a maior e mais antiga fraternidade do mundo, a maçonaria, vez ou outra voltam à tona devido ao suposto poder de influência de alguns dos seus integrantes e dirigentes sobre a sociedade. Esse "enigma" se potencializa cada vez mais pelo fato de muitos não saberem o que é a organização e o que acontece em seus rituais. Por isso, o Oliberal.com explicou, detalhadamente, como funciona uma loja maçônica, sua relação com a religião e algumas curiosidades, confira.

O que é a maçonaria?

A maçonaria é uma organização discreta, essencialmente filosófica, filantrópica, progressista e educativa, que tem como objetivo unir os homens entre si, sem distinção de credo, classe social ou etnia. Essa união é fundamentada na ideia de que todos os seres humanos foram criados pela mesma força que rege o universo. Por isso, os membros acreditam que todos são iguais e devem tratar uns aos outros com respeito e solidariedade.

Funcionamento da maçonaria

Encontro da Grande Loja na Inglaterra.(Foto: Divulgação)

Os maçons se reúnem periodicamente nas lojas maçônicas para praticar suas cerimônias ritualísticas em um ambiente fraternal. Para entrar, é necessário ser convidado, passar por uma iniciação realizada por um membro mais antigo e cumprir uma série de obrigações, juramentos e exigências, como crer no ser superior e viver uma vida honrada, baseada em bons hábitos morais e de fraternidade.

Dentre as obrigações, os maçons devem respeitar as normas da sociedade, manter seus rituais em segredo e trabalhar na justiça social fundamentada em três valores: solidariedade, liberdade e igualdade.

Maçonaria e religião

Ao contrário do que muitos pensam, a maçonaria não é uma religião. No entanto, possui uma forte ligação com a religiosidade e espiritualidade, pois seus integrantes acreditam na existência de uma força superior que rege o universo, chamada de "Grande Arquiteto do Universo".

Símbolos e imaginário de culto satânico?

O olho que tudo vê é um dos simbolos da maçonaria. (Foto: Reprodução)

Mesmo que muitos relacionem a Maçonaria a um culto satânico, seus símbolos e rituais significam tolerância religiosa e espiritualidade universal. O triângulo que carrega o olho, por exemplo, representa a força criadora, o "Grande Arquiteto do Universo".

Curiosidades sobre a Maçonaria

Estima-se que haja 6 milhões de maçons no mundo. As lojas são organizadas por região; Os maçons geralmente usam uma espécie de avental, por conta de seu aparente elo com os antigos pedreiros das catedrais; Entre personagens históricos com elos com a maçonaria estão o político Winston Churchill e os escritores Oscar Wilde, Rudyard Kipling e Arthur Conan Doyle.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)