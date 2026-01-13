Capa Jornal Amazônia
Anitta se manifesta após fãs apontarem suposto desânimo durante show em Belém; VÍDEO

Cantora negou rumores sobre problemas nos bastidores dos Ensaios e criticou comentários de pessoas que não estiveram na apresentação no Pará

Hannah Franco
fonte

Anitta se pronuncia após comentários sobre apresentação no Pará. (Wagner Santana/O Liberal)

A cantora Anitta se manifestou, nesta terça-feira (13), após comentários de fãs nas redes sociais que afirmavam que ela estaria “diferente” durante o show “Ensaios da Anitta”, realizado em Belém, no último sábado (10). Em vídeo publicado no Instagram, a artista rebateu especulações sobre um suposto desânimo no palco e problemas nos bastidores da apresentação.

O show aconteceu no Estádio Mangueirão e marcou a estreia do projeto na região Norte, atendendo a pedidos antigos dos fãs paraenses para que a capital abrisse a temporada de apresentações de verão da cantora. O evento teve ingressos esgotados e reuniu milhares de pessoas.

Anitta encerra Ensaios em Belém com 'Show das Poderosas' em versão rock doido
Poderosa agradeceu aos fãs e prometeu voltar a Belém em breve

Viviane Batidão sobe ao palco dos Ensaios da Anitta e canta o hit 'Só Pra Tu'
A participação da artista paraense era uma das mais aguardadas da noite

Apesar do sucesso de público, alguns internautas passaram a comentar nas redes sociais que Anitta teria demonstrado menos energia durante a apresentação em Belém, especialmente ao comparar o show com edições realizadas em outras cidades.

No vídeo, Anitta afirmou que se incomodou com comentários feitos por pessoas que não estiveram presentes no show. Segundo ela, parte das críticas se baseou apenas em vídeos assistidos pela internet.

“Não sei se foi ontem ou foi hoje. Tinha um fã falando assim: 'Hum, gente, aconteceu alguma coisa com ela? Nesse show, ela não estava animada'. Aí eu fui ver de onde a pessoa era, e ela era de outro estado, não estava no show”, disse a cantora. 

"Então como você pode dar opinião sobre como foi o show? Tipo: 'Ah, não mudou nada no show', 'tem isso', 'tem aquilo no show'. Você foi no show? Não. Vi na internet'. Ah, então tá bom, vai tomar no c*!", completou.

.
