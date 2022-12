Anitta dá entrada em hospital, afirma colunista

Anitta esteve no ambulatório do Hospital Albert Einsten, em São Paulo, nestra quinta-feira (1º). A informação foi divulgada pelo colunista Lucas Pasin e foi confirmada pela equipe da assessoria da artista.

Sem outras informações sobre o estado de saúde da cantora, o episódio aconteceu logo após Anitta passar alguns dias de férias no Japão.

Nos registros publicados pela carioca, ela aparece aproveitando a viagem ao lado de amigos. Na legenda, Anitta afirma, em inglês, o quanto o momento de folga do trabalho está sendo bem aproveitado.

Anitta postou uma mensagem em seu perfil no Twitter tranquilizando os fãs:

No dia 20 de julho, a artista foi submetida a uma cirurgia minimamente invasiva para tratamento de endometriose (condição inflamatória originada pelo crescimento anormal de células do endométrio fora do útero). No dia 25 do mesmo mês, Anitta recebeu alta.

