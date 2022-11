Novo álbum de Anitta vaza antes do lançamento oficial

Os fãs de Anitta foram surpreendidos na tarde desta quinta-feira (30) após vazarem três faixas do novo álbum da cantora, chamado ‘À Procura da Anitta Perfeita’. O projeto, que seria uma surpresa, está disponível apenas na Apple Music e aparentemente foi liberado antes da hora. O lançamento do novo EP estava programado para às 21 horas, mas acabou vazando antes.

Com o vazamento acidental, a tracklist completa ficou disponível, revelando as sete músicas do álbum, todas em portugues. Na plataforma da Apple Music estão disponíveis três delas:

“Mel“, em parceria com Wesley Safadão;

“Ai Papai“, com MC Danny;

“Avisa Lá“, com Lexa, Pocah e Rebecca.

No entanto, além dessas faixas, outras parcerias e músicas solo estão vindo aí, são elas:

Macetar

Ela Não Vale Nada, com Maiara & Maraisa

Biquíni Vermelhinho, com Costa Gold e Rafinha RSQ

Vem Galopar

Tracklist do albúm vazado (Reprodução: Redes Sociais / Apple Music)

Momentos após o vazamento, Anitta foi ao Twitter se pronunciar e explicar o que aconteceu. A funkeira disse que o EP sairia nesta quarta-feira, às 21h e que as outras quatro músicas sairão junto com as três já reveladas nesta tarde.

