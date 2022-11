Fabio Porchat relembra ficada com Anitta e fala sobre infertilidade: 'Eu acho até bom'; vídeo

Convidado da terça-feira (29) do videocast "Quem Pode, Pod", apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, o humorista Fabio Porchat relembrou o affair que teve com Anitta e deu detalhes sobre quando descobriu seu grau de infertilidade.

Ao ser questionado sobre o romance com a funkeira, o comediante não poupou detalhes e alegou que os dois ficaram juntos três vezes há muito tempo. "A gente se pegou um pouquinho, ficamos, sei lá, umas três vezes. Tem tanto tempo, eu não sei nem se ela lembra. Homem não conta essas coisas", confirmou ele, ironizando os rumores de que era gay.

"Foi engraçado que, uma semana antes, tinha saído que eu tinha um caso com um modelo do Espírito Santo e que eu tinha dado uma moto de presente para ele. Aí, na semana seguinte, eu peguei a Anitta. As pessoas têm que decidir se eu sou gay ou não, porque eu fico confuso", zombou. Veja:

Em relação ao seu grau de infertilidade, o ator contou que tudo começou quando encontrou um teste de fertilidade na farmácia e comprou por curiosidade. "Comprei, voltei de viagem e deixei lá... Esqueci, passou seis meses. Um dia mexendo nas coisas e eu vi o teste e fiz. Foi um trâmite para fazer", recordou ele.

Ao fazer o procedimento, Fabio percebeu que o resultado foi inconclusivo, e, por isso, decidiu procurar um urologista para realizar outro exame. "Deu uma contagem baixíssima. Isso não tem a ver com a quantidade de esperma que sai, mas sim com a quantidade de espermatozóide. Para um homem ter filho naturalmente, normalmente, ele pode ter de 150 milhões a 50 milhões de espermatozóides. O meu deu tipo 2 milhões. Baixíssimo", explicou.

O comediante alegou não ter ficado tão mexido com a condição pois ter filho não é uma das suas prioridades. "Eu acho até bom.O que me dá medo é que é para sempre. O para sempre me irrita muito. Eu não quero uma coisa de fora atrapalhando o andamento da minha vida, que está ótima", destacou.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)