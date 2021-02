Anderson, vocalista do Molejo, vai à delegacia prestar depoimento após acusações de estupro

O vocalista do Molejo, Anderson Leonardo, chegou à 33ª DP na tarde desta sexta-feira (5), por volta das 14h35, para prestar depoimento sobre a acusação de estupro do cantor e dançarino Maylon Douglas Pinto de Nascimento Adão, o MC Maylon, de 21 anos.

O gerente e um funcionário do hotel onde teria ocorrido o abuso sexual só devem ser ouvidos na próxima semana. A polícia também aguarda imagens do local.

Apesar do artista negar as acusações, a corporação informou que seguirá com as investigações sobre o caso que está em andamento na delegacia de Realengo, no Rio de Janeiro.

Maylon acusa o vocalista do grupo de pagode pelo crime, que ocorreu no final do ano passado, em um motel em Sulacap, na capital carioca.