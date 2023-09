Ana Castela presenteia primo com picape de mais de R$ 100 mil

A cantora Ana Castela emocionou seu primo, Luiz Gustavo, com um presentão daqueles: uma picape avaliada em mais de R$ 100 mil. A artista usou seu Instagram para mostrar os momentos antes da surpresa. "Hoje é um dia muito especial. Comprei um presente pro meu primo de aniversário. Ele merece e eu amo meu primo", começou ela, ainda na cama, acabando de acordar. "Conhecendo meu primo, eu posso falar isso, porque ele é um relaxado. Se ele bater o carro, vou dar um soco na cara dele", brincou Ana. Assista ao vídeo:

Ela, então, mostrou os momentos indo buscar o veículo até a hora de cantar Parabéns pra Você enquanto o primo saía de casa e logo, ficou emocionado com o carrão. "Rapaz, fiquei feliz demais, Ana. Primo ama você demais", ainda diz ele no vídeo publicado por ela. "Te amo demais, Ana. Sou o cara mais feliz do mundo. Deus abençoe muito a gente", ainda comemorou ele em seus Stories do Instagram.

