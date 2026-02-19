Capa Jornal Amazônia
Cultura

‘Amazônidas’ se despede do Rio de Janeiro após dois meses de exposição gratuita

Mostra recebeu cerca de dois mil visitantes e terá nova exibição em Belém a partir de abril

Amanda Martins
fonte

Mostra com curadoria de Renata Costa reuniu 39 obras e amplia debate sobre arte feminina da Amazônia (Divulgação)

Cerca de dois mil visitantes passaram pela exposição Amazônidas” durante sua temporada no Centro Cultural Correios Rio de Janeiro. Agora, a mostra se despede do público carioca no próximo sábado (21), com uma finissage marcada para as 16h. O público ainda pode visitar o espaço ao longo da semana, das 12h às 19h, com entrada gratuita.

Realizada pelo Instituto Mulheres Artistas da Amazônia (IMAA), a exposição ocupa a Galeria B, no térreo, no Corredor Cultural do espaço expositivo, reunindo 39 obras que evidenciam a produção de 15 mulheres artistas da região Norte. A coletiva apresenta trabalhos em artes plásticas, fotografias, esculturas, poesias, arte têxtil e instalações, com abordagens que dialogam com ancestralidade, biodiversidade, religiosidade e cotidiano ribeirinho.

‘Amazônidas’ se despede do Rio de Janeiro após dois meses de exposição gratuita

A curadoria é assinada por Renata Costa, que organizou a mostra com obras de Andréa Noronha, Aracely Miranda, Ariany Machado, Cristina Gemaque, Maria Libonati, Milene Fonseca, Paula Guedes, Rosana Uchôa, Rose Maiorana e Rose White, além dos convidados Aline Coutinho, Francelino Mesquita, Jó Sales e Osvaldo Gaia.

Inspirado pela realização da COP 30 em Belém, o projeto foi construído a partir das vivências compartilhadas pelas artistas, que transformaram memória, fé e experiências cotidianas em expressões visuais. Ao longo da temporada, o público percorreu diferentes narrativas sobre a Amazônia, apresentadas como território de identidade cultural e diversidade.

Presidente do IMAA e uma das artistas participantes, Andréa Noronha avalia que o período em cartaz foi estratégico para o Instituto. Segundo ela, além do número expressivo de visitantes presenciais, a mostra recebeu público de diversas regiões do Brasil e visitantes internacionais, ampliando o alcance da iniciativa. 

“Essa visibilidade no cenário carioca, um dos mais relevantes do país, consolida o reconhecimento das nossas artistas amazônicas e amplia o debate sobre a produção feminina na arte contemporânea”, afirmou.

Exposição itinerante

Com o encerramento da temporada no Rio, “Amazônidas” inicia uma nova etapa. Diante da repercussão e do número de visitantes, a exposição se torna itinerante. A primeira parada será em Belém, no Centro Cultural da Justiça Eleitoral do Pará (CCJE), com abertura prevista para o início de abril.

Para Andréa, o retorno à capital paraense tem significado especial. Ela afirma que ‘Belém é a terra que inspira as histórias e a produção artística das mulheres amazônicas’ e que o público local poderá vivenciar uma imersão nas expressões culturais apresentadas na mostra. “O reencontro com o nosso território fortalece ainda mais o sentido da exposição”, declarou.

Além da itinerância, o IMAA prepara uma programação paralela com rodas de conversa, visitas guiadas, lançamentos de livros, apresentações fotográficas e oficinas de colagem. “Essas atividades visam fortalecer o protagonismo das mulheres artistas amazônicas e garantir que suas vozes sejam ouvidas em todo o Brasil”, destacou Andréa.

SERVIÇO:

  • Visitação: até o dia 21 de fevereiro de 2026;
  • Local: Centro Cultural Correios Rio de Janeiro – Corredor Cultural – Galeria B – Térreo;
  • Endereço: Rua Visconde de Itaboraí, nº 20 – Centro – RJ;
  • Funcionamento: Terça a sábado, das 12h às 19h;
  • Classificação livre;
  • Entrada gratuita. 
