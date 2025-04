Alunos interpretam tecnomelody ‘Novo Namorado’ em Libras e vídeo viraliza; assista!

A energia contagiante do tecnomelody ganhou uma nova forma de expressão. Um vídeo publicado pela intérprete e professora de Libras Lorena Rátis, que mostra uma turma em formação na comunicação pela Língua Brasileira de Sinais, está viralizando nas redes sociais por traduzir, com precisão, a música “Novo Namorado”, sucesso na versão da banda Batidão do Melody.

Assista ao vídeo:

No vídeo, os alunos não apenas interpretam os versos da canção - originalmente gravada pelo grupo Aviões do Forró - como incorporam o ritmo paraense em cada gesto.

"Quando você interpreta músicas em Libras e é paraense, a energia é essa aqui", escreveu Lorena na legenda da publicação, que já soma mais de 5 mil curtidas.