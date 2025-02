Caloura de Libras comemora aprovação na Uepa agradecendo em língua de sinais

A Universidade Estadual do Pará (UEPA) divulgou o Processo Seletivo 2025, o famoso "listão", na manhã desta sexta-feira (31). Entre os aprovados, está uma caloura do curso Licenciatura em Letras - Libras, que comemorou a conquista agradecendo em línguas de sinais. Em um vídeo que circula pelas redes sociais, a jovem carrega no pescoço uma placa com o nome do curso escrito e celebra a aprovação, enquanto ao fundo toca a tradicional marchinha de vestibular, do cantor paraense Pinduca.

Segundo o jornalista e professor de Libras Rodrigo Souza, a jovem está, por meio da língua de sinais, agradecendo às pessoas pela aprovação e fazendo o sinal do curso de Letras - Libras.

Ele afirma ainda que é possível subentender que a jovem está agradecendo também a Deus pela aprovação, pois em certo um momento do vídeo ela olha para cima.