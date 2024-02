Altas Horas: Programa deste sábado (17) recorda sucessos musicais dos anos 2000

Serginho Groisman recebe no “Altas Horas” deste sábado (17), artistas com estilos musicais que despontaram para todo o país no início dos anos 2000. Entre eles está Adryana Ribeiro — do grupo Adryana & A Rapaziada , Buchecha, a banda de forró Calcinha Preta, Dudu Nobre, Ed Motta, Egypcio — vocalista do grupo de rock Tihuana, Felipe Dylon, Latino, Luka, MC Leozinho, Sérgio Britto — um dos integrantes do Titãs — e Tico Santa Cruz, do grupo Detonautas.

VEJA MAIS

Durante o “Altas Horas”, os artistas irão compartilham as histórias de suas carreiras e o impacto do sucesso que permanece ainda hoje e também comentam sobre a cultura da época. Sérgio Britto, do Titãs, revelará como o sucesso da turnê de reunião dos integrantes o surpreendeu, e as inúmeras músicas de sua autoria e coautoria, como “Epitáfio”, a qual apresenta. Já Buchecha, além de cantar “Fico Assim Sem Você”, fala sobre o sucesso do longa “Nosso Sonho”, que conta a trajetória da dupla com Claudinho.

Que horas começa o programa Altas Horas deste sábado?

O "Altas Horas" tem apresentação de Serginho Groisman, direção geral de Serginho Groisman e Adriano Ricco, e vai ao ar aos sábados depois de Renascer.