Allanzinho grava novo audiovisual 'Pelos Bares da Cidade 2.0' nesta quarta (21), em Belém

Os fãs de arrocha têm um encontro marcado para esta quarta-feira (21), em Belém. O cantor e compositor paraense Allanzinho, um dos nomes mais representativos do arrocha regional, vai gravar seu novo projeto audiovisual intitulado “Pelos Bares da Cidade 2.0”. A apresentação acontece no Quintal 500, casa de shows localizada no bairro da Campina, e contará com a participação especial de diversos artistas da cena musical paraense e nacional. Os ingressos custam R$ 50 e estão disponíveis para compra através do site Sympla.

Participações especiais vão movimentar a noite

O evento contará com a presença de artistas consagrados e nomes em ascensão na música paraense e nacional. Estão confirmados no palco:

Raquel dos Teclados

Luan Costa

Nirah

Willy Lima

Klessinha

Cayan Ribeiro (Cayan Piseiro)

A proposta é reunir diferentes estilos em um mesmo espetáculo, com foco na força da música popular da região.

Uma carreira consolidada no arrocha paraense

Com 15 anos de trajetória, Allanzinho começou como vocalista da Banda 007, onde ganhou destaque. Desde 2018, atua em carreira solo, consolidando-se como uma das principais vozes do arrocha no Norte do Brasil. Seu estilo mescla romantismo, letras marcantes e ritmos dançantes, conquistando um público fiel em vários estados.

Projeto é uma homenagem aos bares de Belém

O audiovisual “Pelos Bares da Cidade 2.0” nasce como uma celebração da boemia e da musicalidade que circula nos bares da capital paraense. A ideia é capturar a essência afetiva desses espaços, onde histórias, amores e canções ganham vida.

Estrutura profissional promete experiência de alto nível

A gravação contará com uma estrutura técnica de ponta, incluindo:

Captação de som e imagem em alta qualidade

Iluminação e cenografia temáticas

Equipe especializada em audiovisual

O material final será lançado em plataformas digitais como YouTube e Spotify, com previsão de estreia nos próximos meses.

Allanzinho também é destaque como compositor

Além de intérprete, Allanzinho é autor de mais de 350 composições. Algumas de suas músicas mais conhecidas são:

“Búfalo do Marajó”

“Que Nem o Tsunami”

“Ponto Final”

“Duas”

“Água com Açúcar”

“Chavinho”

“Facas”

Essas canções são frequentemente executadas em rádios, festas e plataformas de streaming, consolidando seu nome como referência no arrocha.

Reconhecimento dentro e fora do Brasil

O artista já realizou shows em diversos estados, como Amapá, Maranhão e Amazonas, e também levou sua música para públicos internacionais, com apresentações na Guiana Francesa e no Suriname. No início de sua carreira solo, lançou um DVD em parceria com a cantora Manu Bahtidão, outro nome importante da música romântica nortista.

Um momento marcante na carreira do artista

A gravação de “Pelos Bares da Cidade 2.0” promete ser um marco na trajetória de Allanzinho. Mais do que um show, o projeto reforça sua conexão com o público e com a cultura dos bares.

