VÍDEO: Assista com exclusividade prévia do novo clipe de Allanzinho

O cantor Allanzinho lança nesta sexta-feira (30), às 18h, o clipe de sua nova música, "Casa Comigo?", que estará disponível em seu canal no YouTube e em todas as plataformas digitais. O artista paraense disponibilizou com exclusividade ao O Liberal um trecho de seu novo trabalho, gravado durante a filmagem do DVD realizado em abril deste ano, em Belém.

"Fomos em busca de músicas novas e autorais, e procuramos parceiros compositores, que nos apresentaram a música 'Casa Comigo?'. Como o tema é forte e mexe com os sentimentos dos casais, decidimos então convidar o Rodrigo Camarão para fazer os arranjos e tocar piano. O resultado não poderia ser diferente: ficou um espetáculo para todo o Brasil", disse Allanzinho ao O Liberal.

Criado no bairro da Terra Firme, Allanzinho é ex-vocalista da banda 007 e compositor de grandes sucessos como "Búfalo do Marajó" e "Que Nem o Tsunami". Como cantor, um de seus hits é a música "A Lua", que também foi regravada pelo cantor Pablo do Arrocha.