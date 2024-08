Gusttavo Lima, Pixote e Tarcísio do Acordeon estão confirmados no Fest Music, vendas abrem amanhã

Gusttavo Lima, Pixote e Tarcísio do Acordeon são as atrações do Fest Music 2024. A edição ocorre no dia 30 de novembro, no Estádio Mangueirão. Quem deseja se antecipar e adquirir ingressos para o festival, as vendas abrem nesta quinta-feira, às 12h, e terão valores congelados por 48 horas.

A “Area Music” terá investimento de R$ 150 e a “Premium” de R$ 80.

Além de vendas físicas (Lojas Chillibeans dos shoppings Pátio Belém, Castanheira, Parque e Boulevard), ocorre ainda a online no Baladapp

As atrações locais são os DJs Victor Rock Doido e Celine.

SHOWS

O Embaixador Gusttavo Lima não tira Belém do seu cronograma de shows anuais. Consagrado como um dos maiores sertanejo do Brasil, tudo o que ele lança vira hit. Na estrada musical desde 2009, Gusttavo Lima se consagrou em 2011, graças ao sucesso de “Balada (Tchê Tchê Rere)”.

O cantor anunciou em show este mês, que irá reduzir significativamente o número de shows em 2025. Gusttavo revelou que realizará apenas 50 shows ao longo do próximo ano, priorizando o descanso e o tempo em família.

"Vai ser um ano diferente na minha carreira", disse. "Um ano para dar uma descansada. Tenho dois filhos para criar, uma mulher maravilhosa", continuou.

"São 25 anos de trabalho ininterruptos, de estrada, sem férias, cantando de quinta a domingo sem parar. As crianças já estão crescendo. Um já está com seis, outro com sete. É aquele momento que meus filhos só vão ter essa idade uma vez na vida", comentou Gusttavo.

Com uma estrada musical longa, o grupo Pixote também está confirmado no Fest Music. Dodô, Tiola e Thiaguinho Pixote chegam para o festival para celebrar: a banda atingiu a marca de 30 anos de carreira.

Criada na década de 1990, o Pixote, grupo de pagode romântico, nasceu no bairro de Cidade Tiradentes, na Zona Leste de São Paulo, onde o vocalista Dodô cresceu. Em 2024, eles comemoram três décadas de carreira.

A banda é dona dos hits: "Insegurança", "Mande um Sinal", "Brilho de Cristal", "Saudade de Nós", "Beijo Doce" e "Fã de Carteirinha".

Para fechar o trio de atrações nacionais, o piseiro de Tarcísio do Acordeon chega para fazer a mistura do Fest Music. O artista fará um show novo e inédito em Belém.

O projeto "No Rolê com Tarcísio” lançado este ano, oferece uma experiência única com momentos de sanfona, roda de forró e piseiro.

"É um projeto com a minha cara, do meu jeito, onde vou poder fazer o que mais gosto: cantar, tocar, alegrar as pessoas e receber meus amigos da melhor forma possível", comenta Tarcísio do Acordeon, no lançamento do projeto.