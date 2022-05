'Acorda Pedrinho' é o hit do momento; saiba tudo sobre a música

Mais uma música se tornou a queridinha entre os usuários das redes sociais atualmente. A "Acorda Pedrinho", da banda Jovem Dionísio, é o novo sucesso no país, conquistando até celebridades como Anitta, Maisa Silva e Pequena Lô.

Em entrevista no programa "Encontro", o grupo contou a história da música e do famoso Pedrinho. Segundo eles, o rapaz é um amigo que frequenta o bar Dionísio, que inspirou o nome do grupo. Acontece que o jovem, após algumas cervejas, acaba "encostando" no canto do estabelecimento e tira um cochilo no fim do dia.

Os integrantes da banda ainda disseram que eles mesmos arrumam um espaço e dormem no local. Eles também deram uma explicação para o tal "campeonato" citado na música: trata-se de partidas de sinuca entre os amigos.

O sucesso foi escrito em um dia. "Começamos o dia com o refrão e, no fim do dia, nos reunimos na porta do estúdio e ouvimos em looping", conta Gustavo Karam, vocalista e baixista da banda.

"Acorda Pedrinho" agradou tanto as pessoas que está em segundo lugar no Top Brasil do Spotify e em primeiro no Top 100 Brasil da Deezer.

Os amigos afirmam que Pedrinho ficou feliz com o sucesso e que todos seguem comemorando no bar Dionísio, juntos.

(Estagiária Painah, Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)