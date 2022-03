'Surda que ouve': Jovem viraliza ao compartilhar como é ouvir músicas pela primeira vez

Nessa semana, a jovem Isabela Coelho, portadora de deficiência auditiva, viralizou nas redes sociais ao compartilhar um vídeo para mostrar a “realidade” ao conseguir ouvir sons pela primeira vez. As informações são do portal Metrópoles.

A blogueira passou, há pouco tempo, por um implante coclear (um aparelho auditivo) e está começando a se familiarizar com sons. Em seu perfil no Twitter, a “Surda que Ouve”, a jovem está compartilhando os passos dessa jornada de reabilitação auditiva. No último dia 16, ela postou um vídeo mostrando sua reação ao ativar o aparelho e ouvir sons pela primeira vez.

“Chegou o dia de ativar o implante coclear! Alguns de vocês já viram dos ouvirem pela primeira vez e geralmente são vídeos bonitinhos dando a ideia de que para os surdos ouvir som pela primeira vez é algo incrível para eles. Minha reação tosca mostra a realidade”, comentou.

Apesar da sinceridade, Isabela não deixou de celebrar a conquista. “Não tenho vergonha nenhuma de mostrar isso, pois estou feliz por correr atrás disso e recomeçar todo o processo”, disse a jovem.

Ela também explicou que o processo inicial é difícil, porque ela precisa se “forçar” a ouvir os “irritantes” sons agudos já que letras também são assim, mas com o passar do tempo isso se torna mais confortável.

Outra recomendação de sua fonoaudióloga é perguntar o que são os sons que está ouvindo. “É igual aprender a andar de bicicleta”, comparou Isabela.

Músicas são novidade

Nessa quarta-feira (2), a jovem começou a compartilhar como está sendo ouvir música. Isabela até ouve músicas indicadas por seus seguidores, mas está “decepcionando” muitos deles por não gostar de canções clássicas de alguns estilos.

“Pink Floyd não dá”

Isabela comenta que algumas músicas ainda causam desconforto para ela. “Sinto decepcionar alguns de vocês, mas Pink Floyd não dá. Meu cérebro não gostou de música caótica como essa aqui”, disse a respeito da obra The Wall.

“A voz do cantor de funk é ruim. E não é por ser funk não, parece ‘proposital’ que a voz seja assim. Um exemplo disso é o Bob Dylan, muita gente fala dele mas não gostei da voz dele”, afirmou comparando Bob Dylan com funk.

Mas ela também já identificou faixas que lhe causam boas sensações. Isabela contou que ouviu três vezes Starman, de David Bowie, pois achou o ritmo bom.

A jovem disse que descobriu gostar de country, ao ouvir "In Hell I’ll Be In Good Company", de The Dead South, ela teve vontade de “abrir uma gelada”. “Pagode também, ouvi uma música bem antiga e deu vontade de dançar e beber”, explicou.

