Acidente de Zé Neto aponta grandes riscos que artistas correm nas estradas

O cantor Zé Neto passou por um grande susto na última terça-feira, 5, ao trafegar na via BR 153, no município de Fronteira (MG), quando colidiu com uma carreta na contramão e capotou. O artista não corre risco de vida, mas já faz parte de uma estatística alarmante: segundo levantamento feito pelo site Metrópoles, foram 56 acidentes com artistas nas estradas brasileiras entre 2012 e 2022, aonde 51 pessoas morreram e 176 ficaram feridas.

O mais curioso é que a maioria das vítimas são jovens músicos sertanejos que percorrem o Brasil com uma logística embaraçosa para conseguir atender à demanda de shows. Muitas vezes, familiares, empresários ou os próprios cantores assumem o volante, em carros de passeio, para atravessar estados, visitar cidades, bater à porta das rádios e divulgar o trabalho.

Segundo o Coordenador do SOS Estradas, Rodolfo Rizzotto, o cansaço é, de fato, uma das principais causas de letalidade nas rodovias. “Podemos estimar que 20% dos acidentes ocorrem com motoristas cansados e que respondem por 30% das mortes. Quem cochila ao volante, por exemplo, não reduz a velocidade numa colisão e como existe relação direta entre velocidade e gravidade das lesões, as consequências costumam ser mortais.”