AC/DC terá loja pop-up no Brasil; saiba onde
A entrada é gratuita e contará com uma série de itens promocionais da banda
São Paulo vai receber três shows do AC/DC nos próximos dias e, para entrar no clima, a cidade vai contar também com uma uma loja pop-up para celebrar a passagem do grupo. A entrada é gratuita e, no local, que contará com uma série de itens promocionais da banda, será possível conhecer outros fãs, descobrir itens lendários da turnê e garantir produtos exclusivos.
Todas as apresentações do grupo serão em São Paulo, no estádio MorumBis, nos dias 24 e 28 de fevereiro, e em 4 de março. É também na capital paulista que será instalada a AC/DC PWR UP House, na casa de shows Tokio Marine Hall, localizado na Rua Bragança Paulista, 1.281 - Chácara Santo Antônio.
A partir de 21 de fevereiro, os fãs poderão desfrutar da novidade, que se estende até 4 de março. O horário de funcionamento padrão é entre 12h e 20h, já nos dias de show, o período vai das 10h às 20h. No dia 3 de março, o horário será reduzido, das 12h às 18h.
