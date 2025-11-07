AC/DC anuncia terceiro show para São Paulo após 2 datas com ingressos esgotados

Para quem não conseguiu comprar ingresso para o show do AC/DC em São Paulo, na manha desta sexta, 7, uma boa notícia: os organizadores anunciaram duas datas extras, para os dias 28 de fevereiro (também esgotado) e 4 de março. A venda está disponível no site da Ticketmaster.

Ingressos esgotados rapidamente

A primeira apresentação da turnê Power Up no Brasil será no dia 24 de fevereiro - a venda de ingressos começou nesta sexta-feira, 7, e se esgotou em pouco tempo.

A banda australiana volta a São Paulo depois de 17 anos para apresentar a turnê Power Up no Brasil.

Ingressos para o show do AC/DC 2026

Os ingressos, que são vendidos pela Ticketmaster, custam a partir de R$ 850 (R$ 425 a meia-entrada), para a arquibancada, podendo chegar a R$ 1.590. Diferentemente do que tem sido feito, este show não terá pista premium.

Pista A & B: R$ 1.350 (R$ 675 meia) Cadeira inferior: R$ 1.590 (R$ 795 meia) Cadeira superior: R$ 1.490 (R$ 745 meia) Arquibancada: R$ 850 (R$ 425 meia)

Além do Brasil, Argentina, Chile, Estados Unidos e Canadá também receberão a banda australiana.

A última passagem do AC/DC no Brasil aconteceu em 2009, também em São Paulo, em uma apresentação apoteótica considerada pelos fãs um dos melhores shows da banda.

Atualmente, o AC/DC conta com Angus Young (guitarra), Brian Johnson (vocais), Stevie Young (guitarra), Chris Chaney (baixo) e Matt Laug (bateria).