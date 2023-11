Quando pode montar a árvore de Natal? Entenda o simbolismo da decoração natalina

Chega o início de novembro e logo é possível ver os sinais que a próxima data comemorativa está por vir: o Natal. Porém, mesmo que muitas luzes pelas cidades sejam presenciadas, lojas decoradas de acordo com o calendário e outros elementos da comemoração, algumas pessoas ficam em dúvida sobre quando começar a arrumar as casas com os enfeites natalinos, em especial, a árvore de Natal.

Saiba qual o melhor momento para montar a sua árvore de Natal e aproveitar cada etapa de uma das comemorações mais aguardadas do ano.

Quando começar a montar a árvore de Natal?

Para aqueles que desejam seguir à risca a tradição cristã, a árvore de Natal deve ser montada sempre no primeiro domingo do advento, período que antecede quatro semanas do Natal, representando a preparação para o nascimento de Jesus, que este ano cai no dia 03 de dezembro. No entanto, diversas lojas enfeitam os estabelecimentos bem antes para movimentar o mercado para este período.

Pode montar a árvore de Natal antes da data?

Há anos que o Natal não é uma comemoração apenas religiosa. Por esse motivo, não existe uma data estabelecida como obrigatória para o início das organizações para o Natal.

Outros enfeites natalinos também possuem significados religiosos

Pisca-piscas, presépios e guirlandas também fazem parte da decoração de Natal. Conforme padres e tradições cristãs, o ideal é ir organizando a casa aos poucos até o dia 24 de dezembro, com o Menino Jesus colocado na árvore apenas na noite de Natal.

Os enfeites simbolizam o processo histórico do nascimento de Jesus, onde cada símbolo representa ou uma ação, ou algum elemento daquele período. As bolas de Natal, por exemplo, representam os frutos da vida humana e os desejos. Já o sino, representa a anunciação do menino Jesus. Confira os mais usados no Natal:

Ceia: possui o intuito de unir as pessoas para celebrar o nascimento de Cristo

possui o intuito de unir as pessoas para celebrar o nascimento de Cristo Guirlanda: representa o amor sem fim de Deus

representa o amor sem fim de Deus Estrela: simboliza o filho de Deus

simboliza o filho de Deus Pinheiro: Por ser uma árvore que fica verde durante o ano inteiro, simboliza a esperança.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com