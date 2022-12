Mercado de pets investe em roupas e acessórios para o Natal em Belém

Às vésperas do Natal e das festas de Réveillon, os donos de pets ficam enlouquecidos atrás de roupinhas, acessórios e até comidas específicas, tudo para colocar os animaizinhos no clima das datas comemorativas. Mesmo com as dificuldades econômicas que o País vem enfrentando, inclusive a pandemia de Covid-19, o setor refere que os tutores não têm deixado de buscar novidades e atrativos para encher os pets de amor e fofura. Neste final de ano, não é diferente.

A economista Taíssa Barbosa, de 52 anos, é uma apaixonada por pets. Hoje, é tutora de sete animais, sendo três cães e quatro gatos. Ela não deixa de investir em acessórios para os peludinhos, como roupas e fantasias. “O ramo pet está crescendo cada vez mais. Até porque estamos falando de novas famílias ‘multiespécies’, aquelas que têm pets e filhos, então, tudo que o se imagina que existe para humanos, existe para os pets também. É muito fácil comprar qualquer tipo de coisa, inclusive pela internet também”, explica a economista, que já providenciou roupinhas de Natal para todos os animais da casa.

“Eu digo que eles são a minha terapia e caixinha de antidepressivos. Com um pet, você tem a necessidade de passear e de interagir, principalmente os cachorros. Isso já te liberta de uma reclusão ou depressão. E com gatos é a mesma energia. Eles foram fundamentais para mim na pandemia. Eu faço questão de levá-los a shopping, supermercados, praças, eventos pet, praia, entre outros. Estou sempre atenta para que eles estejam bem e confortáveis”, conta.

A mesma visão tem o administrador Adalberto Soares, de 34 anos. Junto com a família, ele cuida de quatro cães. Ele diz que gasta razoavelmente com os cuidados relativos aos animais, mas principalmente com brinquedos e petiscos. Adalberto não abre mão de deixá-los, também, bem arrumados. “Os pets são como melhores amigos, estão sempre ali te esperando com a maior boa vontade, te dão carinho e atenção. Faz um ano que ganhamos nosso último pet e queríamos muito mais, pois temos uma filha de cinco anos de idade e queríamos que ela também tivesse a sensação, desde cedo, de como é cuidar, educar, ter amizade e responsabilidade”, ressalta.

Roupas, tapetes, camas e acessórios

A bióloga Marilene Lemos, de 29 anos, decidiu, há quatro anos, abrir o próprio negócio. A paixão pelos pets falou mais alto e assim nasceu a PS Moda Pet, uma loja online de artigos pet que comercializa, entre outras coisas, roupas, tapetes, camas e acessórios em geral para os animaizinhos.

Filha de uma costureira de mão cheia, Mari, como gosta de ser chamada, apresentou a ideia para a mãe, Geralda, que logo abraçou a proposta e, assim, a loja virou um negócio de família. Dona Geralda é quem cria as peças. Antes, ela já havia costurado roupas para crianças e adultos, mas foi no mundo pet que se encontrou. Hoje, a PS é a responsável por uma grande parte da renda da família.

“O mercado pet, de fato, tem crescido muito. A procura por camas, roupas e acessórios é muito grande, principalmente em datas comemorativas do ano, por isso, sempre nos organizamos para tentar suprir essa demanda. Este final de ano, de modo especial, está sendo um desafio para nós, pois, em meio a toda nossa preparação para a temática da Copa do Mundo, tivemos que acelerar também a produção das roupinhas e fantasias para as festas de final de ano. Percebemos que, apesar do cenário econômico adverso, os brasileiros não deixaram de cuidar dos pets”, relata Mari, acrescentando que, para os próximos anos, a intenção é construir a loja física da marca.

“Durante essa jornada descobri que o mercado pet é o melhor ramo de trabalho do mundo e o mais fofo também. Temos parceria com sete clubes de raças em Belém. Todos esses clubes promovem encontros lindos, como eventos, festas e desfiles e sempre que podemos estamos presentes, pois isso contribui muito com as nossas vendas e divulgação”, completa.

Temos confeitaria para pet? Sim!

A nutricionista Jacirema Miranda, de 44 anos, também sempre foi uma apaixonada pelos animais de estimação. Há três anos, devido a uma doença na família e a necessidade de aumentar a renda, ela decidiu criar o Potes da Imperatriz, uma confeitaria pet, que prioriza o bem estar nutricional dos pets, por meio da oferta de quitutes artesanais e naturais, sem conservantes e corantes artificiais. “Usamos somente alimentos permitidos para pets”, resume.

Com a proximidade do Natal, ela conta que o ritmo de trabalho já aumentou bastante. “Já estamos entregando encomendas para alguns petshops da cidade e iniciamos a divulgação para os clientes através das redes sociais. Para o ano que vem, a ideia é promover o crescimento dessa nova profissão, podemos assim dizer, com cursos específicos de capacitações teóricos e práticos. Vamos ministrar cursos voltados para a área gastronômica pet, em um petshop conhecido na cidade”, adianta.