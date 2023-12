A Fazenda 15: Yuri Meirelles é o décimo eliminado do reality

O jogo chegou ao fim para Yuri Meirelles em “A Fazenda 15” no início da madrugada desta sexta-feira (08). O peão recebeu apenas 24,26% da preferência do público.

O modelo foi parar na berlinda por meio da indicação da Baia e não conquistou a preferência do público na disputa contra Cezar Black e Nadja Pessoa. O agora, ex-peão, junta-se aos demais membros do "Grupo dos Crias" que se despediram do reality rural.