A Fazenda 15: saiba quem são os favoritos a vencer o reality rural

A reta final do programa “A Fazenda 15” está chegando, e as especulações sobre quem levará para casa o prêmio de R$ 1,5 milhão estão fervendo. As enquetes online mostram uma competição acirrada, com resultados ainda indefinidos.

Apesar do favoritismo de Jaquelline e André, tem outro peão que está disparando nas redes sociais.

Após a eliminação de Kally Fonseca, uma enquete do portal UOL, revelou que Cezar Black é apontado como o favorito para conquistar o título de campeão do reality rural. O enfermeiro conseguiu 49,28% dos votos, enquanto Jaquelline e André seguem com 31,25% e 9,62%, respectivamente.

Vale ressaltar que nos últimos dias, o ex-BBB demonstrou arrependimento, chegando a pedir desculpas aos rivais por sua postura ao longo da temporada de “A Fazenda 15”.