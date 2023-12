A Fazenda 15: Peões formam a 11ª roça do reality rural

Na 11ª roça da 15ª temporada de “A Fazenda”, Tonzão reassumiu o papel de “Fazendeiro”, enquanto Radamés ficou com o “Poder do Lampião”. Após a abertura do Lampião por Radamés, que escolheu o pergaminho branco, Tonzão indicou Cezar Black, justificando como retaliação à indicação recebida na semana anterior.

Shay, detentor do poder de imunização, escolheu proteger Radamés. Durante a votação, houve empate entre Nadja e Jaquelline, levando Tonzão a decidir que Jaquelline ocuparia o segundo lugar na roça. Ela, por sua vez, escolheu Yuri Meirelles como o terceiro na berlinda.

O “Resta Um” foi iniciado por Yuri, resultando em Radamés sobrando, mas ele se salvou com o poder branco. Antes disso, Radamés vetou Yuri da Prova do “Fazendeiro” e optou por substituir Nadja Pessoa na roça.

Confira como cada um se posicionou durante a formação da roça:

- André recebeu votos de Márcia Fu

- Nadja foi votada por André, Cezar Black, Radamés, Jaquelline,

- Lily foi votada por Shayan

- Jaquelline foi votada por Yuri, Nadja, Lily, WL