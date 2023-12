'A Fazenda 15': qual a programação da edição de 2023 do reality show? Confira

"A Fazenda" é um reality show da TV Record conhecido pelo confinamento com estética rural, no qual os participantes devem cuidar dos animais e realizar atividades de limpeza. Durante a semana, os "peões", como são chamados, seguem uma programação estabelecida pelo programa, como provas, eliminações, festas, etc.

Em 19 de setembro de 2023 começou mais uma edição do reality show, "A Fazenda 15", que iniciou com 18 participantes já conhecidos na internet. Abaixo, confira a programação do reality show.

Qual a programação de 'A Fazenda 15'?

Segunda-feira: na segunda-feira, o programa exibe a prova de fogo. O vencedor desse desafio detém o poder das chamas do lampião para ser usado na noite de formação de roça. Como a prova de fogo é gravada nos domingos, ela já é transmitida editada na segunda.

Terça-feira: as exibições de terça-feira mostram a formação de roça, sempre ao vivo.

Quarta-feira: às quartas-feiras, os peões disputam a prova do fazendeiro. Diferente da prova de fogo, esta disputa pelo cobiçado chapéu é realizada ao vivo.

Quinta-feira: os programas de quinta-feira são ao vivo mostram momentos decisivos para os peões: a eliminação. A dinâmica do reality show faz com que todos os roceiros se despeçam dos demais peões que estão na roça antes mesmo de descobrirem o resultado. Quando a apresentadora Adriane Galisteu informa quem saiu e quem ficou, o eliminado já vai embora e os vencedores da disputa retornam para a sede, para a alegria dos aliados e tristeza e decepção dos adversários.

Sexta-feira: as transmissões de sexta-feira exibem os VTs dos principais momentos da casa após a eliminação da semana (na quinta-feira) e mostra também o começo da festa da semana.

Sábado: os melhores momentos da festa do programa são exibidos apenas no sábado.

Domingo: os programas de domingo são bem curtos e mostram alguns VTs dos principais momentos da convivência dos peões. Além disso, o é marcado por algumas gravações que vão ser transmitidos na segunda-feira, como a prova de fogo e dinâmicas de discórdia.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)