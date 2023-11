A Fazenda 15: de saco cheio do aliado, Shayan Haghbin detona Cezar Black

Nesta terça-feira (28), Shayan Haghbin, participante de “A Fazenda 15”, desabafou sobre a postura de Cezar Black diante dos recentes acontecimentos no reality rural. Em uma conversa com Kally Fonseca, Haghbin disse que o fazendeiro da semana parece temer o jogo e já aceitou a ideia de que o programa está perdido para o grupo “Pôr do Sol”.

“Ele acha que está certo porque recebeu placa de inteligente. Acredito que as pessoas que estão dentro da casa são super inteligentes. Faltam 3 semanas, são pessoas fortes. O problema do Black é querer achar ganhador”, analisou o empresário.

A cantora, por sua vez, ressalta que o objetivo do programa é conquistar o prêmio milionário de R$ 1,5 milhão. Segundo Kally Fonseca, entrar no reality não é apenas para chegar à final, mas para vencer o prêmio principal.

Por fim, Shayan Haghbin criticou a falta de expectativa de Cezar Black em relação à reta final do programa rural. “Penso assim também. Se for isso [Pôr do Sol favorito e campeão], melhor sair logo. Se é para ter medo, é melhor não jogar”, sugeriu Shayan Haghbin.