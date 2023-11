A Fazenda 15: Black chama reality de “desgraça” e xinga o público

Após a briga com Lucas Souza, que levou o peão a desistir de continuar no reality "A Fazenda 15”, e depois da eliminação de Alícia X, o ex-BBB Cezar Black se revoltou. Durante a festa que se estendeu até a madrugada deste sábado (25), o peão desabafou, afirmando que “nunca dependeu de reality show” e ainda enviou um "fod*-se" para o programa e para todas as pessoas que estiverem falando mal dele no Brasil.

“Nunca mais aqui dentro nenhum ‘merd*’ vai me fazer duvidar de quem eu sou. Um bando de hipócritas de ‘merd*’. Aceito perder fácil para essa p*rra de lixo de gente, que a gente convive diariamente, que é farsante, personagem e ficam tentando emplacar meme toda hora e chora de mentira. Não é essa ‘merd*’ que vim entregar aqui dentro. Quero que se f*da! Se alguém se incomodar, ‘f*da-se'”, disse Black, em conversa com Shay.

Em seguida, o ex-BBB direcionou seu ressentimento para o público, responsável por eleger o vencedor do programa. “Se o Brasil estiver achando que sou escroto,f*oda-se! Eu sou o que eu sou e a ‘merd*’ que vivi diariamente. Tenho meu dinheiro, meu trabalho, e não dependo de p*rra nehuma de ninguém. Quero que todo mundo tome no c*”, esbravejou.

Irritado, Black disse ainda que o grupo do Paiol, ao qual pertence, sempre foi alvo de humilhações e insultos dentro do programa. Ele e seus aliados, segundo afirmou, sempre se esforçaram para “não se igualar” aos adversários. “Pra quê? Pra essas ‘merd*s’ voltarem da Roça e a gente tomar no c*? Quero que se f*da todo mundo que estiver falando merd* da gente. Não vou aceitar. Se eu sair dessa desgraça [A Fazenda 15], saio de cabeça erguida”, completou.