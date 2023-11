A Fazenda 15: Cezar Black revela preocupação sobre namoro com Kally Fonseca

Nesta quarta-feira (29), Cezar Black desabafou sobre seu relacionamento com a cantora Kally Fonseca no reality “A Fazenda 15”. Em uma conversa na casa da árvore com a vocalista do Cavaleiros do Forró, o ex-BBB se mostrou preocupado em relação a sua imagem, alegando que ela possa ter sido prejudicada após a cantora terminar seu antigo relacionamento em uma transmissão ao vivo no Kwaii.

“Por conta do seu término, eu posso ter me queimado absurdamente por isso lá fora. Posso ter me queimado por isso”, analisou o enfermeiro.

Cezar Black também ressaltou que seu jogo no programa já estava definido antes de se envolver com a artista. “Meu jogo estava feito já, tinha me posicionado e tinha falado mil vezes que não queria relacionamento com ninguém”, apontou ele.

No entanto, o enfermeiro afirmou que a decisão de assumir um relacionamento com Kally Fonseca no programa também partiu dele. “Se eu não gostasse de você, eu não estava com você”, completou Cezar Black.