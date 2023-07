6º Festival Cênico Atores em Cena começa hoje, 4, com espetáculos para todos os públicos

O Centro Cultural Atores em Cena realiza de hoje, 4, a domingo, 9, o 6º Festival Cênico Atores em Cena. Serão cinco espetáculos para adultos e crianças: Toy Story, As Branquelas, O Auto da Barca do Inferno, Roque Santeiro e O Auto da Compadecida, sempre às 20h na semana e no domingo às 17h, no Teatro Waldemar Henrique, localizado na avenida Presidente Vargas, n. 645 , na praça da República. Os ingressos estão sendo vendidos na bilheteria do Teatro e na escola.

O festival é uma programação para curtir em família, durante a primeira semana das férias escolares, explica o idealizador e coordenador do Festival, Gê Souza, além de celebrar a finalização do semestre das turmas do curso livre de teatro. "O evento foi pensado como uma forma de confraternizar e apresentar as conclusões de curso feitas pela casa, juntamente com espetáculos da companhia, juntar os alunos que estão iniciando agora no mundo do teatro com atores que já têm experiência, uma troca de conhecimento e experiências", iniciou.

A programação é variada, completa Gê, que explica que os espetáculos são destinados às crianças e adultos, por tanto, censura livre. "Pensamos em uma programação para todas as idades, os espetáculos são livres, temos apresentação feita somente por crianças como é o caso do Toy Story, encerramos com o Auto Da Compadecida que é uma comédia para todas as idades, fizemos uma programação para todos", disse.

"Serão apresentados 5 espetáculos: 'Toy Story' conclusão de curso da turma infantil, 'As Branquelas', 'O Auto da Barca do inferno', 'Roque Santeiro' e finalizamos com 'O Auto Da Compadecida', que já é um espetáculo que estamos há um ano em cartaz, ao todo somamos mais de 150 pessoas envolvidas nas apresentações", completou.

Questionado sobre o processo de ensaios e qual o espetáculo mais trabalhoso de se produzir e outras curiosidades, Gê destacou que todos foram trabalhosos, mas recompensantes. "Todos os espetáculos deram um pouco de trabalho (risos), porém acredito que 'Toy Story' precisou de um pouco mais de atenção e carinho por se tratar de um elenco composto por crianças", relembrou.

"O cuidado com a montagem é bem mais delicada e atenciosa, desde a forma de decorar o texto como nas construções das cenas, tudo feito com leveza, pois as crianças têm um tempo diferente, e precisamos respeitar esse tempo para termos um resultado bom, já o 'Auto da Barca do inferno' tem o elenco com maior número de pessoas, dá um pouco de trabalho, porém todo o resultado é gratificante, os ingressos mais procurados até o momento são para as 'Branquelas' e o 'Auto da Compadecida'", destacou.

Gê reforçou o convite para o público assistir aos espetáculos e valorizar a cena teatral paraense, não só o Festival, como de outros grupos. "Temos bastante produções de teatro na cidade, vários espaços produzindo e criando, espetáculos de qualidade que acontecem em Belém. A importância desse festival é proporcionar uma semana de entretenimento para quem vai ficar na cidade, além de oportunizar aos atores esse momento mágico de estar no teatro, e lembrar que o apoio é super importante, seja no processo de divulgação ou indo ao teatro assistir. Convidamos a todos!", finalizou.