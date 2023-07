Primeiro domingo de julho é de calmaria em Mosqueiro

O primeiro domingo de julho de 2023 foi de calmaria nas praias do distrito de Mosqueiro, com as faixas de areia livres de movimentação intensa e muitas famílias aproveitando para se reunir, comer e beber. Os trechos de maior fluxo de pessoas estavam localizados nas praias do Farol e do Chapéu Virado, que são vizinhas e contavam com o maior número de caixas de som e carros estacionados.

Foi por lá que o DJ Carlos André decidiu comemorar o aniversário dele ao lado de 18 pessoas, entre famílias e amigos. A brisa da praia deu o tom da festa do grupo, que chegou em Mosqueiro por volta de 9h da manhã e se planejou para voltar para Belém só às 18h.

O aniversariante do dia já decretou que agora quer comemorar todos os aniversários em Mosqueiro (Cláudio Pinheiro/O Liberal)

"Foi a primeira vez que comemorei meu aniversário aqui e adorei a ideia. Pretendo comemorar sempre aqui agora. A ilha sempre é agradável, especialmente para a família nesse início de veraneio. O movimento está fraco ainda, então dá para aproveitar melhor. Acho que depois vai bombar de gente, então nos próximos finais de semana pretendo intercalar idas a igarapés lá por Benevides e passeios aqui na ilha", diz.

Quem estava comandando a comemoração era Madonna Queiroz, proprietária de uma escola de dança. Além do aniversário do amigo, ela estava comemorando que a diva que inspirou o nome dela saiu da UTI nesta semana, após uma infecção urinária que levou a cantora ao hospital.

Madonna Queiroz tirou o domingo para curtir "La Isla Bonita" de Mosqueiro com os amigos (Cláudio Pinheiro/O Liberal)

"Sou muito fã dela então estou duplamente feliz nesse domingão. Viemos no piquenique com os amigos da pastoral familiar da paróquia dos Capuchinhos. A praia não está muito movimentada, mas quem faz o ambiente é a gente e as companhias próximos. Então reunir tanta gente de energia positiva em um lugar lindo como esse sempre é legal. Estamos planejando ainda outras viagens para Cachoeira do Ariri, Cametá e Abaetetuba. Cada final de semana vamos aprontar uma viagem diferente", disse.

Expectativa alta

Boa parte das barracas e restaurantes estavam com um número alto de cadeiras vazias, mas a expectativa dos comerciantes e trabalhadores do setor é alta para os próximos finais de semana. De acordo com o garçom Ney Borges, a praia fica mais lotada mesmo na segunda quinzena de julho.

"Pela minha experiência, vejo que a cada final de semana vai ficando mais lotada. Ainda está tranquilo mesmo e sempre foi assim. Vem muita família, a maior parte querendo comer e curtir a praia. As pessoas buscam ambientes calmos e Mosqueiro tem diversas praias, restaurantes e ambientes diferentes. Cada um pode escolher o clima que prefere", diz.

Elen está animada de ver a movimentação crescendo na ilha (Cláudio Pinheiro/O Liberal)

Elen Cristina vende tacacá a R$15 na intercessão entre as praias do Farol e Chapéu Virado e está animada com a chegada de julho. Enquanto alguns buscam sossego na sombra e água fresca, Elen acredita que quanto menos calmaria melhor.

"As férias estão começando, então o movimento aumenta. Quanto mais gente transitando na rua, mais pessoas param para tomar um tacacá. A partir de agora é Deus na frente. Agora que deve entrar o dinheiro mesmo, pois os outros meses do ano estão devagar. Espero tirar o suficiente para deixar todas as minhas contas em dia", afirma.

Sossego e apreciação

O educador físico Gerson Rodrigues ficou feliz de ver que a praia estava com poucas pessoas. Antes, ele já estava feliz por não ter enfrentado nem um pingo de trânsito para chegar até Mosqueiro.

"Vim mais para um descanso mesmo, porque a gente precisa espairecer, passear, tomar banho e esfriar a cabeça. Então aqui está sendo um dia ótimo. Essa tranquilidade, longe da agitação, me faz bem. Está tranquilo do jeito que gosto. Fujo do alvoroço", diz ele. Até por volta de 11h30, nenhuma ocorrência havia sido registrada no local por parte da Polícia Militar e dos Bombeiros presentes nas praias do Farol e Chapéu Virado.

O casal Gerson e Denise só queria saber de sossego (Cláudio Pinheiro/O Liberal)

Já a praia do Murubira era a cara do bucolismo classicamente atribuído à ilha de Mosqueiro. O local tornou-se o cenário perfeito para a dona de casa Maria da Conceição abrir a cadeira de praia e ficar apreciando a vista.

"Mosqueiro é sempre minha primeira opção quando penso em descanso. Quis aproveitar esse movimento tranquilo do início de juhlo. Minha irmã mora aqui próximo do Murubira então a gente vem mais aqui, mas a gente curte todos os pontos da ilha, seja na Vila, no igarapé. Levamos as crianças para cima e para baixo. Mosqueiro é maravilhoso, nada se compara: tem infraestrutura, é bem pertinho, se encontra de tudo, tem diversão, restaurante, supermercado. Incomparável".