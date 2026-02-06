4ª temporada de The White Lotus: veja tudo que se sabe sobre a nova fase da série

A 4ª temporada de The White Lotus, série criada por Mike White e um dos maiores sucessos da HBO, começa a ganhar novos detalhes e já movimenta a expectativa dos fãs. Conhecida por unir luxo, crítica social e personagens complexos, a produção prepara mudanças importantes para os próximos episódios.

Mesmo com as mudanças, a essência de The White Lotus segue intacta. A trama acompanha grupos de hóspedes ricos em resorts de luxo, onde o que começa como uma estadia tranquila rapidamente se transforma em conflitos, revelações e tensões sociais. As três primeiras temporadas estão disponíveis no catálogo da HBO Max.

Onde será ambientada a 4ª temporada de The White Lotus?

O cenário, sempre um dos pontos centrais da série, muda novamente. Após passar pelo Havaí, Sicília e Tailândia, a nova temporada será ambientada na França. As gravações acontecem principalmente em Saint-Tropez, na Riviera Francesa, com destaque para o hotel Airelles. Também há a possibilidade de cenas em Paris.

Diferentemente das temporadas anteriores, desta vez a produção não será ambientada em uma unidade da rede Four Seasons.

Quem está no elenco da nova temporada?

Até o momento, a HBO confirmou apenas novos nomes no elenco da 4ª temporada. Estão confirmados Helena Bonham Carter, Steve Coogan, Chris Messina, Alexander Ludwig, AJ Michalka, Caleb Jonte Edwards e Marissa Long, que fará sua estreia na televisão.

Também existem rumores sobre a participação de Charlotte Le Bon e Philippine Leroy-Beaulieu, mas sem confirmação oficial.

Quando começam as filmagens?

As gravações da nova temporada estão previstas para iniciar em abril de 2026. A produção já confirmou que os trabalhos serão realizados na França, que servirá de pano de fundo para a nova história.

O que muda na trilha sonora da série?

Uma das mudanças mais significativas desta temporada acontece nos bastidores. O compositor Cristobal Tapia de Veer, responsável pelas trilhas marcantes das temporadas anteriores, não participará da 4ª temporada. A saída indica que a série pode adotar uma nova identidade musical para acompanhar o cenário europeu.

Quando a 4ª temporada de The White Lotus estreia?

Apesar da expectativa elevada, a HBO ainda não divulgou uma data oficial de estreia. A previsão é que a nova temporada chegue ao público apenas em 2027.

O que permanece na história da série?

Com novo destino, elenco renovado e ajustes criativos, a 4ª temporada promete manter o tom provocativo que consolidou The White Lotus como uma das séries mais comentadas dos últimos anos.