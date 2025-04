Atriz de ‘White Lotus' critica 'piada cruel e sem graça' sobre seus dentes

Um quadro de humor exibido no Saturday Night Live - tradicional programa semanal da televisão americana - foi criticado pela atriz Aimee Lou Wood, da série de sucesso The White Lotus.

Na atração veiculada no último sábado, 12, o apresentador convidado Jon Hamm e a comediante Sarah Sherman apareceram usando enormes próteses dentárias para realizar uma imitação de Aimée.

Em resposta à esquete do programa, a britânica de 31 anos usou as redes sociais para afirmar que achou a brincadeira "cruel e sem graça". Após ressaltar que estava se sentindo "indignada" e que "talvez apagasse" a publicação mais tarde, fãs a encorajaram a não apagar o post, que ficou registrado nos stories dela por 24 horas.

Depois, Aimee compartilhou uma nova imagem dizendo que o programa havia se desculpado com ela diante da repercussão do caso. Nas redes oficiais do SNL, porém, não há nenhuma nota nesse sentido e o quadro humorístico pode ser assistido pelos internautas.