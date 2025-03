165 vagas em oficinas são ofertadas pela Casa da Linguagem em Belém; veja

A Casa da Linguagem, em Belém, está com inscrições abertas para o primeiro módulo de oficinas de 2025. As aulas são gratuitas para alunos de escolas públicas e para frequentadores de infocentros, com vagas limitadas. As matrículas devem ser feitas presencialmente na secretaria da instituição, localizada na Avenida Nazaré. O prazo para inscrições encerra-se na última sexta-feira de março, dia 28.

O módulo conta com oito cursos, incluindo "Redação para o Enem" e "Iniciação ao Violão". Ao todo, são oferecidas 165 vagas, com as aulas começando no dia 31 de março e seguindo até 22 de abril. No entanto, os cursos de "Iniciação em Libras" e "Experimentação em Videopoesia" terão uma programação intensiva, com encontros diários até 11 de abril. Cada oficina terá uma carga horária de 30 horas e os participantes que atingirem pelo menos 80% de frequência, receberão certificado ao término do curso.

As inscrições são gratuitas para alunos de escolas públicas, idosos e pessoas com deficiência (PcD). Para se inscrever, é necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência. Já universitários, alunos de escolas particulares e demais interessados que não se enquadrem na isenção devem pagar uma taxa de R$ 20 no ato da matrícula, exclusivamente em dinheiro.

Cursos disponíveis e instrutores

Trabalho do ator: Interpretação – Paulo Santana

Revisão gramatical – Telma Monteiro

Redação para o Enem – Queila Silva

Confecção de livros artesanais com escrita criativa – Joseana Sousa

Iniciação em Libras – Ana Rute

Práticas textuais: Redação para o Enem – Rayniere Alvarenga

Iniciação ao Violão – Dmilson Cardoso

Laboratório de Experimentação em Videopoesia – Danielle Fonseca

Para mais informações, os interessados devem procurar a secretaria da Casa da Linguagem dentro do período de inscrições.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)