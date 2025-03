Markinho Duran lança show inédito em Belém com clássicos do rock anos 80

Os clássicos do rock anos 80 serão celebrados em Belém na próxima sexta-feira (14) com a realização do novo projeto musical “Quando Havia Poesia”, do cantor paraense Markinho Duran. O show contará com a gravação de DVD ao vivo, no Teatro Margarida Schivasappa, no Centur, às 19h30.

A iniciativa de Markinho Duran se trata também de um show comemorativo ao seu aniversário, o qual ele decidiu compartilhar com todo o público rockeiro de Belém, em uma grande festa que homenageia as bandas marcantes do rock nacional.

De acordo com o artista, a ideia do show veio pela grande influência das bandas do rock nacional na década de 80, que foram muito importantes em sua adolescência e seguem impactantes até hoje.

“Nos shows eu sempre digo que nasci como artista no auge da década anos 80, com o rock nacional. Em 87 eu comecei a cantar músicas de bandas como Blitz, Barão Vermelho, Legião Urbana e principalmente RPM, então ali não tinha como eu não ser influenciado por tudo aquilo que estava acontecendo. Eu trabalho com música há 38 anos, e ao longo desses anos, eu transitei em algumas vertentes, mas o pop rock foi sempre presente, porque eu tenho isso na minha essência”, conta Duran.

Segundo Markinho Duran, o título do show “Quando Havia Poesia”, é uma referência ao impacto cultural que as músicas da década de 80 tinham, com letras que levavam os ouvintes a grandes reflexões.

Markinho Duran tem grande apreço pelas músicas da década de 80, que serviram de grande influência em sua carreira (Foto: Henrique Huff)

“A música tinha um compromisso com a letra que se escrevia, isso hoje já não é uma coisa tão relevante, mas pra um artista como eu, que bebeu nessa fonte, é uma coisa importante e eu tenho muita responsabilidade com o que eu escrevo, por conta desses meus heróis que me influenciaram. A base do show é uma comemoração do meu aniversário e uma homenagem aos heróis da década de 80”, explica o cantor.

O repertório do projeto ‘Quando Havia Poesia’ será extenso, com 31 músicas das mais variadas bandas do rock nacional. Markinho afirma que precisou adaptar algumas canções, mas todas mantêm a sua essência.

“A gente teve que mexer no esqueleto das músicas para que elas coubessem num show de 2 horas. Algumas vão entrar no medley, que é uma coletânea de 3 ou 4 músicas. Mas nós não tiramos as características das músicas, mas conseguimos colocar um pouco da nossa personalidade e sonoridade”, ressalta o artista.

Projetos Futuros

Markinho Duran ainda não pode revelar todos os detalhes, mas contou ao Grupo Liberal que em breve lançará um show inédito com a cantora Lucinha Bastos. Segundo o cantor, os dois artistas vão cantar grandes sucessos da Amazônia.

“Vamos lançar uma parceria, minha com a Lucinha, está no embrião ainda esse projeto, que vai começar a partir de uma música, que vamos lançar juntos. Esse show vai ser montado e terá um nome bem forte, relacionado à COP 30. Assim que possível vamos lançar Markinho Duran e Lucinha Bastos interpretando os maiores clássicos amazônicos e com músicas no formato pop também”, conclui o cantor.

Sobre Markinho Duran

O cantor paraense é considerado um dos maiores representantes do pop rock paraense e a sua primeira banda de grande expressividade, da qual fez parte, foi a chamada “Violetha Púrpura”, uma das mais importantes do gênero rock da época no estado do Pará, sucesso entre os anos de 1990 e 1994.

No ano de 1989, antes da sua passagem pela banda Violetha Púrpura, Markinho integrou a banda Arkadia, e foi aí que ele compôs a música “Tarde Demais”, considerada um dos clássicos da música paraense, em parceria com a cantora Lucinha Bastos, um clássico da música paraense.

Markinho segue em carreira solo desde 1997, e desde então, se tornou um representante no Pop Rock, em shows que acontecem dentro e fora do Pará. Ao longo de seus 38 anos de carreira, ele já cantou com grandes artistas nacionais, entre eles: Lobão, Cidade Negra, Capital Inicial, Barão Vermelho, Roupa Nova, Guilherme Arantes, Ira, Nando Reis, Paula Toller, dentre outros.