15 anos de 'Baby': Justin Bieber volta a pista de boliche onde gravou clipe de hit

O artista cantou a música à capela e aproveitou para curtir o momento nostálgico no local

Victoria Rodrigues
fonte

A pista de boliche foi utilizada como cenário para o videoclipe da música “Baby”, gravado em 2010. (Foto: Reprodução/ Instagram | @lilbieber)

O astro do pop Justin Bieber surpreendeu os fãs ao revisitar, nesta quinta-feira (11), a pista de boliche que foi cenário para o videoclipe da música “Baby”, gravado no ano de 2010. Foi nessa década que o astro canadense ficou reconhecido mundialmente e começou a colecionar uma legião de seguidores em diversos países.

Nas imagens publicadas no perfil de seu Instagram, é possível ver o artista curtindo o momento na pista de boliche, cantando a música à capela, dançando e sendo acompanhado por pessoas que estavam no local. "Fui ao local onde gravei o videoclipe de 'Baby'. Foi isso que aconteceu", escreveu ele na legenda do post.

Nos comentários da publicação, muitos seguidores do artista escreveram sobre a nostalgia que sentiram ao ver Justin Bieber novamente na pista de boliche. "Presa nesse vídeo pelos próximos dias", disse uma mulher. "'Baby', você nunca será esquecida! A maior música do Justin", opinou outra fã. "Você está brincando comigo", disse uma terceira.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

Cultura
.
