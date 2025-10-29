VÍDEO: Justin Bieber aparece com camisa do 'Brasil' durante live e interage com fãs

Durante uma live na Twitch, nesta quarta-feira (29/10), Justin Bieber apareceu usando uma camisa com a palavra “Brasil” estampada e chamou atenção dos fãs. O cantor chegou a brincar com o público: “Quantas pessoas do Brasil vocês acham que estão assistindo?”.

A aparição gerou repercussão entre os seguidores brasileiros, que destacaram a simpatia do artista pelo país. Recentemente, a esposa de Justin, Hailey Bieber, também compartilhou uma foto do filho do casal, Jack Blues, usando uma camisa com referência ao Brasil, reforçando a conexão da família com o país.

VEJA MAIS

Hailey Bieber já mostrou diversas vezes seu orgulho pelas origens brasileiras. A mãe da modelo, Kennya Deodato, é brasileira e filha do maestro vencedor do Grammy Eumir Deodato, e suas tradições familiares influenciam diretamente a criação de Jack.

No podcast “In Your Dreams”, Hailey contou que cresceu em uma casa onde rituais de cuidado e atenção familiar eram uma tradição: “Desde muito jovem, minha mãe é do Brasil e eu sinto que é por isso. Não consigo lembrar de uma época em que não saía do banho e ela me passava hidratante da cabeça aos pés. É assim que sou agora como mãe também”, explicou, entre risos.