Justin Bieber no Brasil? Fãs acreditam que cantor esteja em Minas Gerais após publicação nas redes

O cantor canadense Justin Bieber, de 31 anos, voltou a movimentar as redes sociais nesta semana com rumores de que estaria morando no Brasil. Uma sequência de fotos publicadas em seu perfil no Instagram gerou especulações entre os fãs de que ele estaria passando uma temporada em Minas Gerais, ao lado da esposa, Hailey Bieber.

Os cliques mostram Bieber em um ambiente rústico, com paisagem verde, bancos de madeira e piso batido, bem característico de casas de campo do interior brasileiro. O detalhe que chamou ainda mais atenção foi a trilha sonora escolhida para acompanhar o post: a clássica “Águas de Março”, de Tom Jobim e Elis Regina, um dos maiores ícones da música popular brasileira.

As suspeitas não surgiram do nada. A esposa do cantor, Hailey, tem origem brasileira por parte de mãe — a designer Kennya Deodato, que nasceu justamente em Minas Gerais. Hailey, que também é neta do famoso pianista Eumir Deodato, já demonstrou carinho pelo Brasil em diversas ocasiões e até tatuou, em 2015, a frase “Minas Gerais” no tornozelo esquerdo.

Essa ligação familiar fortaleceu a teoria entre os fãs de que o casal estaria hospedado na casa de parentes brasileiros durante um momento mais reservado da vida pessoal.

Nos comentários da publicação, seguidores brasileiros foram rápidos em analisar o cenário. “Essas fotos estão bem a cara de ser em uma fazenda em Minas Gerais”, escreveu uma usuária. “A parede de concreto rebocada, o banco de madeira, o piso de terra... ESTÁ NO BRASIL SIM”, reforçou outro fã.

“Não tem sensação melhor do que saber que o Justin Bieber conhece e frequenta Minas Gerais”, brincou uma terceira. O suposto refúgio no Brasil ainda não foi confirmado por nenhuma fonte oficial ligada ao cantor.

(Reprodução/Instagram)

