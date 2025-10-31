Justin Bieber assiste a pegadinhas de Silvio Santos em live

Justin Bieber foi visto assistindo a pegadinhas do Programa do Silvio Santos, do SBT. O cantor canadense realizou uma transmissão ao vivo com amigos enquanto o programa era exibido em um telão.

A pegadinha em questão era a Menina Fantasma no Elevador. O quadro viralizou em 2011 e mostrava pessoas sendo assustadas em um elevador. Quando a "vítima" entra, as luzes se apagam. Quando elas se acendem novamente, a menina fantasma está no elevador.

Jefferson Candido, responsável pelo episódio, celebrou a situação. "Orgulho da nossa equipe extraordinária que faz tudo com tanto amor", escreveu nas redes sociais.

Recentemente, o cantor já havia chamado a atenção dos fãs brasileiros ao usar uma camiseta com a estampa "brasilcore".

O músico é casado com Hailey Bieber, modelo filha de Kennya Deodato, designer brasileira. Juntos, eles são pais de Jack Blues Bieber, de um ano de idade.

