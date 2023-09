11 de setembro: cinco filmes e documentários para assistir sobre o atentado

O atentado contra as torres do World Trade Center em 2001 chocou o mundo e entrou para a história. Anos após o ocorrido, surgiram muitas produções que relatam histórias de sobreviventes, a luta de familiares de falecidos por direitos e também análises sobre as decisões do governo norte-americano durante e após o atentado. Confira uma lista com cinco filmes e documentários sobre o 11 de setembro com diferentes perspectivas que você pode assistir nas redes de streaming.

1 - Voo United 93

O filme conta a história dos passageiros do voo 93 da United Airlines. Um dos voos sequestrados por terroristas da Al-Qaeda em 11 de setembro de 2001. O avião tinha alvo um ponto importante do governo americano, mas os passageiros evitaram uma tragédia maior. O filme recebeu indicações ao Oscar de Melhor Direção e Melhor Edição em 2007.

2 - Quanto Vale?

No filme protagonizado por Michael Keaton, o ator assume o papel de um advogado responsável por negociações de indenizações entre empresas e vítimas de familiares do atentado de 11 de setembro. A trama do filme envolve a complicada relação de dor de familiares e vítimas com o ambiente burocrático que mistura a defesa da economia americana, com interesses de empresas aéreas que estavam em crise antes do atentado e deveriam pagar milhares de dólares em indenizações.

3 - As Torres Gêmeas

O filme do diretor Oliver Stone conta a história de dois agentes da autoridade portuária, interpretados por Nicolas Cage e Michael Peña, que acabam ficando presos nos escombros do World Trade Center após ajudarem pessoas a saírem do local pouco antes das torres desabarem. O filme é baseado em uma história real, mas foi envolvido em polêmicas na época de lançamento, por ter sido considerado como uma forma de lucrar com a tragédia.

4 - 11 de Setembro: No Gabinete de Crise do Presidente

11 de setembro: No Gabinete de Crise do Presidente é um documentário que conta a história do 11 de setembro pela perspectiva da presidência dos Estados Unidos com acesso às decisões-chave sobre o ocorrido. O documentário é trazido em uma parceria entre Apple e BBC. A obra é narrada pelo ganhador do Oscar Jeff Daniels e relata as 12 horas seguintes ao ataque contra as Torres Gêmeas.

5 - Ponto de Virada: 11/9 e a Guerra contra o Terror

Ponto de Virada: 11/9 e a Guerra ao Terror é uma série documental original da Netflix dividida em cinco episódios, que acompanha os ataques terroristas lançados contra o World Trade Center pela Al-Qaeda em setembro de 2001.

