É vantajoso conciliar o estudo para mais de um concurso?

Muitos concurseiros sempre chegam a este dilema: tentar conciliar o estudo para mais um concurso. O que é melhor? Estudar disciplinas de mais de um edital e fazer as duas (ou mais) provas? Ou focar em apenas um edital e seguir nele até a aprovação?

Esta decisão deve ser muito bem pensada pelo candidato, pois caso decida estudar para apenas um cargo, irá abdicar momentaneamente de disputar o outro cargo, e se resolver estudar para os dois concursos terá uma sobrecarga de jornada de estudo. E cada pessoa sabe da sua rotina e limitações para decidir.

Contudo, se decidir em conciliar o estudo de dois editais, alguns pontos devem ser analisados:

1- Escolha editais de concursos para a mesma área. Se o seu concurso dos sonhos é para cargos do Poder Judiciário, dê preferência para conciliar com outro edital de Tribunal. É muito pouco viável que o concurseiro tenha sucesso no estudo de editais de área completamente diferentes, como por exemplo, Tribunais e Carreira Fiscal ou Segurança Pública e Bancária. Escolha a sua área de preferência e fique nela porque você só tende a evoluir.

2 - Verifique o percentual de disciplinas e assuntos coincidentes entre os editais. O candidato deve buscar editais com assuntos em torno de 70% de similaridade.

3 - Faça seu cronograma distribuindo de forma ajustada o tempo de estudo entre as disciplinas dos dois editais.

4 - Escolha editais com provas em datas distantes. Duas provas no mesmo mês não é o melhor cenário para o candidato conciliar.

5 - Não escolha dois concursos com o mesmo grau de dificuldade. Escolha um mais difícil e outro mais fácil, e, se possível, com bancas cujas provas têm estilos parecidos.

6- Seja comprometido(a) com o seu cronograma e cumpra até o fim, que você terá um bom aproveitamento.

7 - Não esqueça de planejar seu tempo fora do estudo: descanso, trabalho, lazer, atividade física. Jornadas longas de estudo precisam de pequenas pausas para que o concurseiro mantenha o equilíbrio.

Professora de Criminologia, Jaqueline Paz, orienta quem vai fazer concursos para a Carreira Policial

Quem vai fazer concurso para Carreira Policial (e outras áreas) precisa estudar Criminologia. E para ajudar você a se preparar e fazer uma ótima prova da disciplina no seu próximo concurso, a coluna entrevistou a Professora Jaqueline Paz que deu orientações importantes para gabaritar as questões da matéria:

Jaqueline deu os seguintes conselhos:

- Estude as teorias e principais autores da Criminologia por mapas mentais.

- Treine questões de maneira nivelada, aumentando o nível de dificuldade.

Para acessar a íntegra dessa e de outras entrevistas sobre concursos públicos, entre na área O Liberal Concursos, no Youtube, e nos siga nas redes sociais @oliberal e @professorakarinajaques.