Saiu o edital do Tribunal Regional Federal da 1ª região

Foi publicado o edital para o Concurso do TRF 1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região) que abrange os estados do Pará, Rondônia, Tocantins, Piauí, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Amazonas, Amapá, Roraima, Maranhão e também o Distrito Federal.

O edital oferta 17 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Analista Judiciário e Técnico Judiciário da Justiça Federal, cargos que exigem escolaridade de nível superior.

As inscrições iniciaram dia 19/06 e vão até o dia 22/07/2024, com prova marcada para o dia 29/09/2024, sob a organização da banca Fundação Getúlio Vargas – FGV.

Para todos os cargos, a Prova Objetiva será composta por 80 (oitenta) questões de múltipla escolha, com 05 (cinco) alternativas e apenas uma resposta correta, e também haverá Prova Discursiva correspondendo a uma Redação valendo 20 pontos, totalizando a prova 100 pontos.

Quanto ao conteúdo programático, o edital destacou que contemplará legislação, jurisprudência e doutrina pertinentes aos temas.

Destaque para algumas disciplinas cobradas para o cargo de TÉCNICO JUDICIÁRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA, como Noções de Direitos Humanos e Fundamentais e de Acessibilidade, Noções de Sustentabilidade, Teoria Geral do Processo, Noções de Direito Penal, Administração Financeira e Orçamentária que não são disciplinas tão comuns para os cargos de Técnicos (que agora exige nível superior), além de Raciocínio Lógico e Matemático que costuma preocupar os concurseiros na hora do estudo.

E para ajudar você a se preparar e fazer uma ótima prova da disciplina Direito Penal no próximo concurso do TRF 1, a coluna entrevistou a Professora Jociane Louvera que deu orientações importantes para gabaritar as questões da matéria:

Jociane deu os seguintes conselhos:

1- Estude questões de provas anteriores da FGV.

2- Para o cargo de Técnico Judiciário, os TRFs devem priorizar os crimes contra a Administração Pública

