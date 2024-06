TRF1 publica edital do concurso público com salários de R$ 8,5 mil a R$ 13,9 mil

Foi publicado nesta sexta-feira (14.06), no Diário Oficial da União, o edital do concurso público do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF 1), órgão da 2ª instância da Justiça Federal, com jurisdição em 13 unidades da Federação, incluindo o Distrito Federal e o Pará, além dos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Maranhão, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins. Ao todo, estão sendo ofertadas 17 vagas imediatas para analista judiciário e técnico judiciário, mas o certame também busca a formação de cadastro de reserva para os dois cargos.

Confira aqui o edital do concurso público do TRF1

No caso do Pará, o edital não prevê vagas para contratação imediada, apenas formação de cadastro de reserva em Belém e nos municípios de Altamira, Castanhal, Itaituba, Marabá, Paragominas, Redenção, Santarém e Tucuruí.

Vagas e salários

Para o cargo de analista judiciário, cujo salário inicial é de R$ 13.994,78, o TRF busca contratar ou formar cadastro de reserva para Área Administrativa, Inspetor da Polícia Judicial, Análise de Dados, Análise de Sistemas de Informação, Arquitetura, Contabilidade, Enfermagem, Engenharia de Segurança do Trabalho, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Fisioterapia, Governança e Tecnologia da Informação, Medicina (Cardiologia), Medicina (Clínica Geral), Medicina (do Trabalho), Medicina (Ortopedia), Odontologia, Psicologia, Segurança da Informação, Serviço Social, Suporte em Tecnologia da Informação, Tecnologia da Informação, Área Judiciária e Oficial de Justiça Avaliador Federal.

Já o cargo de técnico judiciário tem salário inicial de R$ 8.529,65. As oportunidades são para Área Administrativa, Agente da Polícia Judicial, Contabilidade, Desenvolvimento de Sistemas de Informação, Edificações, Suporte Técnico e Tecnologia da Informação.

Inscrições

As inscrições começam na próxima quarta-feira, 19 de junho, e seguem abertas até o dia 22 de julho, devendo ser feitas, exclusivamente, no site da banca organizadora do concurso, a Fundação Getúlio Vargas (FGV). As taxas custam R$ 120 para analista e R$ 90 para técnico.

Provas

As provas objetivas e discursivas serão aplicadas na data prevista de 29 de setembro, na capital paraense, Belém, e também nas cidades de Boa Vista (RR), Brasília (DF), Cuiabá (MT), Goiânia (GO), Macapá (AP), Manaus (AM), Palmas (TO), Porto Velho (RO), Rio Branco (AC), Salvador (BA), São Luís (MA) e Teresina (PI).