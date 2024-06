Prefeitura de Bragança abre 396 vagas em concurso público com salários de até R$ 5 mil

A Prefeitura de Bragança, município do nordeste paraense, anunciou nesta terça-feira (04/06) um edital para o concurso público que oferece 396 vagas para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. As remunerações variam de R$ 1.412,00 a R$ 5.000,00.

Veja a distribuição das vagas:

Nível Fundamental: 120 vagas, sendo 9 para pessoas com deficiência (PcDs) e 77 para cadastro de reserva (CR).

Nível Médio: 108 vagas, sendo 7 para PcDs e 60 para CR.

Nível Técnico: 48 vagas, sendo 2 para PcDs e 21 para CR.

Nível Superior: 120 vagas, sendo 8 para PcDs e 66 para CR​​.

Inscrições

As inscrições para o concurso estarão abertas exclusivamente de forma online, do dia 14 de junho ao dia 7 de julho. Os interessados devem se inscrever através do site do Instituto Vicente Nelson.

Os valores das taxas de inscrição variam de acordo com o nível do cargo: para nível superior, a taxa é de R$ 120,00; para nível técnico, é de R$ 100,00; para nível médio, é de R$ 80,00; e para nível fundamental, é de R$ 60,00.

Conforme o edital, os candidatos podem solicitar a isenção da taxa por meio de requerimento entre os dias 17 e 21 de junho. A consulta individual ao resultado do pedido de isenção estará disponível no dia 28 de junho de 2024, com um prazo para recurso contra indeferimento de 1 a 3 de julho.

Prova e gabarito

A aplicação da prova objetiva está marcada para o dia 21 de julho.

Já o gabarito preliminar e os cadernos de provas serão divulgados no dia 22 de julho, com um prazo para entrega dos recursos contra o gabarito preliminar de 23 a 25 de julho. O gabarito definitivo será publicado no dia 2 de agosto, e o resultado preliminar da prova objetiva será divulgado em 5 de agosto.

Cargos

O concurso oferece vagas para cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior. Veja os cargos disponíveis:

Nível Fundamental: Auxiliar de Serviços Operacionais, Gari, Maqueiro, Operador de Máquinas Pesadas, Porteiro, Vigia.

Nível Médio: Agente de Vigilância Ambiental, Agente de Vigilância Sanitária, Assistente Administrativo, Fiscal de Receitas Municipais, Fiscal de Serviço, Motorista (categoria D/E).

Nível Técnico: Auxiliar de Saúde Bucal, Eletricista, Microscopista, Técnico em Agronomia, Técnico em Aquicultura, Técnico em Edificações, Técnico de Enfermagem, Técnico em Laboratório, Técnico Imobiliário, Técnico em Pesca, Técnico em Radiologia, Técnico em Saúde Bucal, Topógrafo.

Nível Superior: Arquiteto e Urbanista, Assistente Social, Auditor Fiscal, Bibliotecário, Biólogo, Biomédico, Cirurgião Dentista, Educador Físico, Enfermeiro, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Ambiental, Engenheiro Civil, Engenheiro de Pesca, Engenheiro Elétrico, Engenheiro Sanitarista, Engenheiro Florestal, Estatístico, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Gestor Ambiental, Médico Clínico Geral, Médico Veterinário, Nutricionista, Pedagogo, Psicólogo, Técnico em Gestão Cultural, Técnico em Informática, Terapeuta Ocupacional, Turismólogo.