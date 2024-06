MPPA abre inscrições para cadastro excepcional de estágio em diversas áreas; confira editais

Estão abertas as inscrições para o cadastro excepcional de estagiários em diferentes áreas no Ministério Público do Estado do Pará (MPPA). Os interessados devem se inscrever até o dia 17 de junho.

É possível conferir os editais contendo todas as informações na publicação do Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (3). Para cada região administrativa e área de atuação há um edital específico, disponíveis nos links abaixo. Os cadastros excepcionais são:

Requisitos

Os candidatos devem observar os requisitos estabelecidos em cada edital para participação no processo seletivo. As inscrições deverão ser realizadas dentro do prazo estipulado, exclusivamente pelo site oficial do MPPA.

Esta, segundo o órgão, é uma oportunidade de aprendizado e aperfeiçoamento profissional, possibilitando a vivência prática na área de atuação escolhida. Os selecionados serão convocados de acordo com a necessidade e a disponibilidade de vagas.