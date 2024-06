Saiba o que são as ‘mad skills’, diferencial no mercado de trabalho que agrega valor aos candidatos

Habilidades “incríveis” ou “fora de série”, as chamadas “mad skills” fazem toda a diferença para a contratação no mercado de trabalho. Elas envolvem hobbies ou interesses pessoais que podem ser trabalhados e usados a favor de um profissional. O administrador e coordenador do curso de Recursos Humanos da Universidade da Amazônia (Unama), John Pablo Pinheiro, afirma que, no cenário dinâmico do mercado de trabalho atual, é preciso observar habilidades e competências para se destacar.

“As mad skills trazem uma grande reflexão de que a gente não pode deter, na construção de um currículo, apenas habilidades técnicas. As habilidades comportamentais, emocionais e de comunicação também são extremamente necessárias. É preciso desenvolver uma estrutura psíquica e emocional que nos dê suporte para entender o ambiente complexo de trabalho e que possibilite o desempenho das nossas tarefas de forma equilibrada”, avalia.

A ideia das mad skills, segundo John, é impulsionar gostos pessoais e usá-los no trabalho, indo além das formações e diplomas, mas entendendo os gostos e costumes de cada pessoa. “Eu posso ter um candidato, em um processo de recrutamento e seleção ou já trabalhando em uma empresa, que pode ter habilidades artísticas, tocar um instrumento, habilidade de cantar, habilidade com esporte, desenho, artes plásticas, enfim. Então, é entender o que o candidato faz na sua vida para se divertir, que traz leveza e também aprendizado, e de que forma essas características podem contribuir para aquela função”.

O administrador lembra, no entanto, que as mad skills não compensam a falta de qualificação técnica ou experiência dos candidatos. Sendo assim, as habilidades “incríveis” devem ajudar o profissional a trilhar seu caminho e saber qual perfil comportamental vai precisar ter naquele ambiente. Porém, sem substituir a necessidade de conhecimento e formação técnicos.

Principais habilidades

Embora muitas empresas ainda não conheçam ou adotem o termo mad skills, outras já incentivam esse tipo de contratação, especialmente as que têm um perfil moderno, contemporâneo, conectado com a real necessidade do mercado e aliado à evolução tecnológica.

“É muito interessante, porque a gente vem de um histórico de revolução industrial e a gente chega na revolução 4.0, que é a era da tecnologia, e depois avança para a revolução 5.0, que trata justamente disso, das pessoas, do ser humano, da comunicação, das habilidades, competências e saberes comportamentais e como tudo isso vai contribuir em meio a esse momento em que as coisas estão sendo robotizadas”, destaca John Pablo Pinheiro.

A mad skill que mais chama atenção das empresas, segundo o especialista, é a criatividade. “Pessoas que, na sua vida pessoal, no seu contexto social, são criativas, que têm talento para escrever, pintar, desenhar, tocar um instrumento, criar conteúdo em geral, essas pessoas podem trazer uma dinâmica muito interessante para o ambiente empresarial”, pontua. Outra habilidade que ele considera importante é a comunicação, afinal, quem consegue se comunicar tem boas habilidades com a oratória, mediação de conflitos e resolução de problemas.

No dia a dia de trabalho, as mad skills são úteis a partir do momento em que o profissional consegue fazer uma leitura de sua vida pessoal, identifica seus hobbies e faz uma adaptação, inserindo isso dentro na sua rotina de trabalho. “Essas habilidades continuam sendo valorizadas após a contratação, pois, a partir do momento em que eu apresento as ‘habilidades incríveis’, eu preciso continuar mostrando. Ao longo do tempo em que esse funcionário estiver na empresa, ele vai passar por uma avaliação de desempenho e as suas práticas precisam estar conectadas”.

Recrutamento e seleção

A melhor forma de o candidato mostrar suas “habilidades incríveis” é a partir do processo de recrutamento e seleção, quando há oportunidade de mostrar o talento. “A entrevista é um processo importante em que ele vai se mostrar, vai dizer quais são suas habilidades incríveis, vai fazer testes e isso poderá ser comprovado. Mas haverá uma avaliação se tudo o que ele falou é algo contínuo na vida dele”, orienta.

Se a empresa não der essa abertura, segundo John, o processo pode se tornar difícil. Outro cenário é quando a empresa não conhece ou avalia o termo mad skills. Neste caso, o trabalhador pode aproveitar a oportunidade para conversar e dialogar como uma entrevista aberta, fazendo colocações e pontuando momentos e situações que têm a ver com as habilidades incríveis. E o mais importante: conciliar as mad skills com o que foi proposto para conduzir.

“As maiores skills vão influenciar positivamente na decisão de uma contratação a partir do momento em que o recrutador perceber que aquele candidato possui características e habilidades incríveis e aliar com as práticas que ele vai desempenhar ao longo da sua jornada nessa organização” indica John.

Em suma, as mad skills se destacam como um diferencial relevante no mercado de trabalho contemporâneo, agregando valor ao perfil dos candidatos ao combinar habilidades técnicas com competências comportamentais e emocionais, além de hobbies e interesses pessoais, o que pode enriquecer o ambiente corporativo e contribuir significativamente para a criatividade, comunicação e resolução de problemas dentro das empresas, especialmente aquelas alinhadas com as revoluções tecnológicas e humanas atuais.