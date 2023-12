Melhores do Cinema em 2023

A tradição anual de eleger os melhores do cinema coopera principalmente para criar referências fílmicas para os cinéfilos e recordar o ano cinematográfico, variando na intensidade da qualidade dos filmes conforme a perspectiva de cada crítico. Neste ano, destaco o talento excepcional de Martin Scorsese em "Assassinos da Lua das Flores", um filme notável que ressalta a habilidade do cineasta em contar histórias com uma atuação destacada de Robert De Niro.

Kleber Mendonça Filho demonstra novamente sua habilidade autoral em "Retratos Fantasmas", um belo documentário que comoveu muitos espectadores ao estabelecer uma conexão afetiva com as memórias dos cinemas de rua. Este filme se destaca como uma das obras mais emocionantes que tive a oportunidade de assistir em 2023. Todd Field impressionou com diversas temáticas polêmicas em "Tár", marcado pela atuação histórica de Cate Blanchet.

"Close" de Lukas Dhont destaca-se pela sua sensibilidade ao abordar um cinema mais introspectivo, colocando seres humanos como protagonistas. Em contraste com muitos filmes que apresentam protagonistas desprovidos de humanidade, "Close" oferece uma abordagem envolvente, colocando o foco nas experiências e emoções dos personagens principais. "Memórias de Paris" de Alice Wincour aborda um fato trágico e destaca sentimentos e memórias compartilhadas entre seus sobreviventes.

Christopher Nolan, em "Oppenheimer", demonstra sua força como diretor, realizando filmes autorais e polêmicos dentro do sistema hollywoodiano, gerando debates.

"Elis e Tom: Só Tinha Que Ser Com Você", dirigido por Roberto de Oliveira, nos presenteia com belos momentos artísticos entre Elis Regina e Tom Jobim durante a gravação do álbum Elis & Tom, em 1974. Uma raridade musical e cinematográfica acompanhada de ótimos músicos como César Camargo Mariano que merece ser assistida. Viva Elis Regina. A maior cantora do Brasil.

"EO", de Jerzy Skolimowski, é inspirado em "A Grande Testemunha" (1966) de Robert Bresson, e mostra a vida de um burro em um circo polonês, revelando a crueldade humana. Filme expressivo que gera reflexões sobre nossa sociedade.

"Passages" de Ira Sachs e "A Baleia" de Darren Aronofsky são filmes com temáticas diferentes, mas compartilham complexidades e contradições intensas por meio de seus protagonistas.

Confira meus favoritos do ano cinematográfico por meio de uma lista de filmes e outras categorias que foi apresentada para os melhores do Cinema de 2023 da Associação de Críticos de Cinema do Pará (ACCPA).

Feliz 2024 com muita saúde, paz, fé e esperança! E ótimos filmes!

Filmes:

1) “Assassinos da Lua das Flores” de Martin Scorsese

2) “Retratos Fantasmas” de Kleber Mendonça Filho

3) “Tár” de Todd Field

4) “Close” de Lukas Dhont

5) “Memórias de Paris” de Alice Wincour

6) “Oppenheimer” de Christopher Nolan

7) “Elis e Tom, Só tinha que ser com você” de Roberto de Oliveira

8) “EO” de Jerzy Skolimowski

9) “Passages” de Ira Sachs

10) “A Baleia” de Darren Aronofsky

Melhor direção: Martin Scorsese. (Assassinos da Lua das Flores). Melhor ator: Robert de Niro (Assassinos da Lua das Flores). Melhor atriz: Cate Blanchet (Tár). Melhor Ator Coadjuvante: Eden Dambrine (Close). Melhor atriz Coadjuvante: Nina Hoss (Tár), Melhor Roteiro original: Todd Field (Tár), Melhor Roteiro Adaptado: Martin Scorsese e Eric Roth (Assassinos da Lua das Flores), Melhor Trilha Musical: Robbie Robertson (Assassinos da Lua das Flores) e Tom Jobim (Elis e Tom Só tinha que ser com você), Melhor Fotografia: Rodrigo Prieto (Assassinos da Lua das Flores), Montagem: Jennifer Lamme (Oppenheimer), Melhor Direção de arte: Jack Fisk (Assassinos da Lua das Flores), Melhor Figurino: Jaqueline West (Assassinos da Lua das Flores). Melhor Som: Oppenheimer. Melhor Animação: “Elementos”. Melhor Efeito Especial: “Oppenheimer”. Melhor Documentário: “Retratos Fantasmas” de Kleber Mendonça Filho e “Elis e Tom, Só tinha que ser com você” de Roberto de Oliveira.

Dica da Semana

“A Pequena Loja da Rua Principal” de Jan Kadar e Elmar Klos. Oscar de melhor filme estrangeiro (Cineclube SINDMEPA. Terça-feira, dia 02/01/24, às 19h. Entrada gratuita).