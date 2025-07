Cinema, Jornalismo e Antropologia

É significativo poder realizar ações de cultura cinematográfica em Belém. Trata-se de uma forma de contribuir com a cinefilia de muitos admiradores do cinema, compartilhando informações, reflexões e debates sobre temas relevantes da sétima arte. É preciso estudar e pesquisar o cinema como uma arte expressiva, que colabora para novos entendimentos sobre o mundo por meio de múltiplos filmes e perspectivas.

A Roda de Cinema do Centro de Estudos Cinematográficos (CEC), realizada por mim em parceria com a Casa das Artes, tem promovido, mensalmente, momentos de reflexão sobre o cinema que geram, além de debates, informações sobre obras e temas essenciais à sociedade contemporânea. Em maio, na Roda de Cinema sobre Cinema e Jornalismo, com a participação minha e da professora Carolina Klautau, diversos temas e filmes foram debatidos a partir de conceitos teóricos do jornalismo.

Já em junho, na Roda de Cinema sobre Cinema e Antropologia, com minha participação e da professora Camille Castelo Branco, diversas obras e abordagens foram discutidas como forma de estimular o espectador a conhecer e analisar os filmes sob novas perspectivas vinculadas à antropologia. Em ambas as ações, foram selecionados e indicados filmes relacionados ao tema central das Rodas para serem assistidos com um olhar analítico.

Como forma de compartilhar essas indicações com os leitores, publico a seguir uma lista de filmes recomendados nas Rodas de Cinema, com o objetivo de instigar a curiosidade, o interesse pela pesquisa e, principalmente, o prazer de assistir a essas produções, ampliando suas referências cinematográficas. Boas sessões!

Temas e filmes indicados na Roda de Cinema do CEC sobre Cinema e Jornalismo:

Jornalismo Investigativo: Todos os Homens do Presidente (1976) (foto), Spotlight (2016), The Post – A Guerra Secreta (2017).

Ética e Dilemas Jornalísticos: Boa Noite e Boa Sorte (2005), Verdades e Mentiras (2003), Capote (Capote, 2005).

Sensacionalismo e Manipulação da Mídia: Rede de Intrigas (1976), O Abutre (2014), O Quarto Poder (1997).

Fake News e Desinformação: A Lavanderia (2019), Conspiração e Poder (2015).

A Lavanderia (2019), Conspiração e Poder (2015). Outros filmes: O Custo da Coragem (2003), O Informante (1999), Gritos do Silêncio (1984).

Temas e filmes indicados na Roda de Cinema do CEC sobre Cinema e Antropologia:

Identidade Cultural e Construção do Sujeito: O Espírito da Colmeia (1973) (foto), Crônica de um Verão (1961), Cabra Marcado para Morrer (1984), O Iluminado (1980).

Representação de Povos e Culturas: Nanook, o Esquimó (1922), A Caça ao Leopardo (1957), A Trilha dos Nambiquara (1983), As Hiper Mulheres (2011), A Última Floresta (2021).

Mito, Ritual e Cosmovisão: Jaguar (1967), O Povo do Arco-Íris (1983), As Hiper Mulheres (2011), A Última Floresta (2021).

O Cinema como Ferramenta Antropológica: Crônica de um Verão (1961), Jaguar (1967), A Trilha dos Nambiquara (1983), Cabra Marcado para Morrer (1984).

Ética, Representação e Voz: Nanook, o Esquimó (1922), Cabra Marcado para Morrer (1984), As Hiper Mulheres (2011), A Última Floresta (2021).

Cinema, Cultura e Transformação Social: Terra em Transe (1967), Cabra Marcado para Morrer (1984), Crônica de um Verão (1961), A Última Floresta (2021).

Dicas da Semana

Roda de Cinema do Centro de Estudos Cinematográficos (CEC): Os Melhores Filmes do primeiro semestre de 2025 (Local: Casa das Artes. Dia: 9/7/25. Horário: 18h30m. Entrada gratuita. Emissão de certificado de participação).

Os Melhores Filmes do primeiro semestre de 2025 (Local: Casa das Artes. Dia: 9/7/25. Horário: 18h30m. Entrada gratuita. Emissão de certificado de participação). Pedaço de Mim de Anne-Sophie Bailly, Jovens Amantes de Valeria Bruni Tedeschi, O Silêncio das Ostras de Marcos Pimentel (Cine Líbero Luxardo).

de Anne-Sophie Bailly, de Valeria Bruni Tedeschi, de Marcos Pimentel (Cine Líbero Luxardo). Melodia Imortal de George Sidney. Com Tyrone Power, Kim Novak. A história do talentoso pianista Eddy Duchin, que entre as décadas de 1930 e 1940 encantou o mundo musical (Cineclube SINDMEPA. Terça-feira, dia 8/7. Horário: 19h. Entrada gratuita).